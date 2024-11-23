نوميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر بدعم من غيتس

أعلنت شركة Numenta، المدعومة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، يوم الأربعاء عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يتميز بأنه أقل استهلاكًا للطاقة والبيانات مقارنة بالتقنيات الحالية.



وتأسست Numenta على يد جيف هوكينز، الذي سبق وأن أسس شركة "Palm Computing" في تسعينيات القرن الماضي، مبتكرًا جهاز "Palm Pilot". يعكس اهتمام هوكينز العميق بعلم الأعصاب تأثيرًا واضحًا في تصميم البرمجيات السابقة مثل التعرف على الكتابة اليدوية، والتي استفادت من موجة مبكرة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.



بينما تعتمد معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية على شبكات عصبية تحاكي عمل الدماغ البشري، تقدم Numenta فكرة مختلفة عن كيفية عمل الدماغ وتدعو الباحثين لتجربة هذا النهج.



وتستند أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى معالجة كميات ضخمة من البيانات الثابتة - مثل النصوص أو الصور - باستخدام آلاف الشرائح الإلكترونية. يتطلب تدريب هذه الأنظمة أسابيع أو أشهر من الحوسبة واستهلاك كميات هائلة من الكهرباء.



في المقابل، ترى Numenta أن التدريب يمكن أن يكون عملية ديناميكية مستمرة، حيث تجمع الخلايا الدماغية معلومات صغيرة من الحواس مثل البصر واللمس، وتطور نماذج للعالم يتم تعديلها في الوقت الفعلي، تمامًا كما يتعلم الطفل التعامل مع لعبة جديدة.



وتعتقد الشركة أن هذا النهج يمكن تطبيقه على الروبوتات التي تتعلم التنقل في العالم، وكذلك في مجالات معرفية أخرى مثل الكتابة. وضمن هذا الإطار، أطلقت Numenta شفرة برمجية مفتوحة المصدر تسمح للشركات والباحثين بتجربة هذا النهج.



وعلى الرغم من أن شركات أخرى مثل Meta Platforms قد أتاحت أيضًا تقنياتها مجانًا، إلا أن ذلك أتاح استخدام هذه التقنيات في أغراض مثيرة للجدل، مثل استخدامها من قبل الجيش الصيني.



وقال سوبوتاي أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة Numenta، إن الشركة ستراقب عن كثب كيفية استخدام تقنياتها بمجرد أن تصبح متاحة للجمهور. وأضاف: "التقنية لا تزال في مراحلها المبكرة، والطريقة التي سنتعامل بها مع هذه الأمور تعتمد على كيفية تطور التكنولوجيا".



وهذا النموذج المفتوح المصدر قد يساهم في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة واستدامة، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول كيفية ضمان استخدام التكنولوجيا في تطبيقات أخلاقية ومسؤولة.

ونموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر هو نظام يتم إتاحة الكود المصدري الخاص به للعموم بشكل مجاني، مما يمنح الباحثين والمطورين الحرية لاستخدامه وتعديله وتحسينه وفقًا لاحتياجاتهم المختلفة. يختلف هذا النموذج عن الأنظمة المغلقة التي تحتفظ الشركات بحقوقها وتمنع الوصول إلى تفاصيلها التقنية.



وتعد ميزة الشفافية هي إحدى أبرز خصائص النماذج المفتوحة المصدر، حيث يمكن لأي شخص الاطلاع على كيفية عمل النموذج وتحليل الآليات التي يعتمدها لاتخاذ قراراته أو إنتاج نتائجه. هذا الأمر يعزز الثقة في الأنظمة ويسمح بتحديد وتحسين أي نقاط ضعف فيها.



ويستطيع المطورون استخدام الكود الأساسي لتجربة أفكار جديدة، إضافة تحسينات، أو تكييف النموذج لاستخدامات محددة مثل التطبيقات الصناعية، التعليمية، أو البحثية.



وتشجع النماذج المفتوحة المصدر على التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع العلمي والصناعي. بفضل إتاحة الكود، يمكن للباحثين من جميع أنحاء العالم التعاون لتحسين النظام أو تطوير حلول جديدة، مما يساهم في تقدم المجال بشكل أسرع وأكثر فعالية.



وتعتبر التكلفة المنخفضة ميزة أخرى لهذه النماذج، حيث لا يحتاج المستخدمون إلى دفع رسوم تراخيص باهظة لاستخدام النموذج. هذا يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة، المؤسسات الناشئة، وحتى الأفراد الراغبين في استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وتسهم النماذج المفتوحة المصدر في تحقيق تطورات تقنية أكثر عدالة، حيث تمنح الجميع فرصة الاستفادة من التكنولوجيا دون عوائق مالية أو تقنية، مما يعزز الابتكار والانتشار العالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.- وكالات





