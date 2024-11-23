نوميتا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر بدعم من غيتس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت شركة Numenta، المدعومة من مؤسسة بيل وميليندا غيتس، يوم الأربعاء عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر يتميز بأنه أقل استهلاكًا للطاقة والبيانات مقارنة بالتقنيات الحالية.
وتأسست Numenta على يد جيف هوكينز، الذي سبق وأن أسس شركة "Palm Computing" في تسعينيات القرن الماضي، مبتكرًا جهاز "Palm Pilot". يعكس اهتمام هوكينز العميق بعلم الأعصاب تأثيرًا واضحًا في تصميم البرمجيات السابقة مثل التعرف على الكتابة اليدوية، والتي استفادت من موجة مبكرة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
بينما تعتمد معظم أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية على شبكات عصبية تحاكي عمل الدماغ البشري، تقدم Numenta فكرة مختلفة عن كيفية عمل الدماغ وتدعو الباحثين لتجربة هذا النهج.
وتستند أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدية إلى معالجة كميات ضخمة من البيانات الثابتة - مثل النصوص أو الصور - باستخدام آلاف الشرائح الإلكترونية. يتطلب تدريب هذه الأنظمة أسابيع أو أشهر من الحوسبة واستهلاك كميات هائلة من الكهرباء.
في المقابل، ترى Numenta أن التدريب يمكن أن يكون عملية ديناميكية مستمرة، حيث تجمع الخلايا الدماغية معلومات صغيرة من الحواس مثل البصر واللمس، وتطور نماذج للعالم يتم تعديلها في الوقت الفعلي، تمامًا كما يتعلم الطفل التعامل مع لعبة جديدة.
وتعتقد الشركة أن هذا النهج يمكن تطبيقه على الروبوتات التي تتعلم التنقل في العالم، وكذلك في مجالات معرفية أخرى مثل الكتابة. وضمن هذا الإطار، أطلقت Numenta شفرة برمجية مفتوحة المصدر تسمح للشركات والباحثين بتجربة هذا النهج.
وعلى الرغم من أن شركات أخرى مثل Meta Platforms قد أتاحت أيضًا تقنياتها مجانًا، إلا أن ذلك أتاح استخدام هذه التقنيات في أغراض مثيرة للجدل، مثل استخدامها من قبل الجيش الصيني.
وقال سوبوتاي أحمد، الرئيس التنفيذي لشركة Numenta، إن الشركة ستراقب عن كثب كيفية استخدام تقنياتها بمجرد أن تصبح متاحة للجمهور. وأضاف: "التقنية لا تزال في مراحلها المبكرة، والطريقة التي سنتعامل بها مع هذه الأمور تعتمد على كيفية تطور التكنولوجيا".
وهذا النموذج المفتوح المصدر قد يساهم في تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءة واستدامة، لكنه يثير أيضًا تساؤلات حول كيفية ضمان استخدام التكنولوجيا في تطبيقات أخلاقية ومسؤولة.
ونموذج الذكاء الاصطناعي المفتوح المصدر هو نظام يتم إتاحة الكود المصدري الخاص به للعموم بشكل مجاني، مما يمنح الباحثين والمطورين الحرية لاستخدامه وتعديله وتحسينه وفقًا لاحتياجاتهم المختلفة. يختلف هذا النموذج عن الأنظمة المغلقة التي تحتفظ الشركات بحقوقها وتمنع الوصول إلى تفاصيلها التقنية.
وتعد ميزة الشفافية هي إحدى أبرز خصائص النماذج المفتوحة المصدر، حيث يمكن لأي شخص الاطلاع على كيفية عمل النموذج وتحليل الآليات التي يعتمدها لاتخاذ قراراته أو إنتاج نتائجه. هذا الأمر يعزز الثقة في الأنظمة ويسمح بتحديد وتحسين أي نقاط ضعف فيها.
ويستطيع المطورون استخدام الكود الأساسي لتجربة أفكار جديدة، إضافة تحسينات، أو تكييف النموذج لاستخدامات محددة مثل التطبيقات الصناعية، التعليمية، أو البحثية.
وتشجع النماذج المفتوحة المصدر على التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع العلمي والصناعي. بفضل إتاحة الكود، يمكن للباحثين من جميع أنحاء العالم التعاون لتحسين النظام أو تطوير حلول جديدة، مما يساهم في تقدم المجال بشكل أسرع وأكثر فعالية.
وتعتبر التكلفة المنخفضة ميزة أخرى لهذه النماذج، حيث لا يحتاج المستخدمون إلى دفع رسوم تراخيص باهظة لاستخدام النموذج. هذا يجعلها خيارًا مثاليًا للشركات الصغيرة، المؤسسات الناشئة، وحتى الأفراد الراغبين في استكشاف تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتسهم النماذج المفتوحة المصدر في تحقيق تطورات تقنية أكثر عدالة، حيث تمنح الجميع فرصة الاستفادة من التكنولوجيا دون عوائق مالية أو تقنية، مما يعزز الابتكار والانتشار العالمي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.- وكالات
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