Sunday, 24 November 2024 12:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الفن السابع الصيني يبهر الجماهير الأردنية بمهرجان بكين السينمائي بعمان

11/23/2024 6:26:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



إقبال أردني واسع على الاطلاع على عمق الثقافة والحياة الصينية، وفره مهرجان بكين السينمائي الدولي، الذي ابهر الجماهير الأردنية خلال إقامته قي العاصمة عمان على مدى يومي 17 و18 الجاري في سينما تاج مول، بتنظيم من السفارة الصينية بالتعاون مع الهيئة الملكية (الأردنية) للأفلام.
ورعى السفير الصيني في عمان تشن تشوان دونغ التظاهرة الصينية الرحبة للفن السابع الصيني وسط تفاعل رسمي وشعبي اردني واسع، متابعين باقة من الأفلام الصينية المنوعة، التي وفرها مهرجان بكين السينمائي الدولي وتلفزيون بكين والمركز الثقافي الصيني، حيث تابع الجمهور على مدى يومين اربعة افلام صينية، هي "الجبهة الجمركية"، "فقدت في السماء"، "الإصبع الذهبي"، و"الاجتماعات السنوية لا يمكن توقفها".

وجاء الافتتاح برعاية السفير الصيني تشن تشوان دونغ، في حفل الافتتاح بحضور أمين عام وزارة الثقافة الدكتور ماهر نفش، ومدير "الملكية للأفلام" مهند البكري، ومدير تلفزيون بكين ونائب رئيس مهرجان بكين السينمائي الدولي تشانغ دونغ لين، ووفد الأفلام من بكين، والمستشار الثقافي بالسفارة مديرة المركز الثقافي الصيني شي وي، وأكثر من 500 ضيف من مختلف الأوساط الثقافية.

واشتمل حفل الافتتاح على عرض فيلم "الجبهة الجمركية".

وقال السفير دونغ أن الصين والأردن "يمتلكان تاريخًا عريقًا وثقافة غنية"، لافتًا إلى أنّ فن وصناعة السينما في كلا البلدين "شهد تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، مع وجود ميزات فريدة وآفاق واسعة للتعاون".

ووصف السينما بأنها "وسيلة فنية تتخطى الحدود واللغات والثقافات"، معربًا عن أمله في أن تتيح هذه الأفلام للجمهور فرصة فهم المجتمع الصيني الحديث، ومعرفة العواطف والقيم الصينية، مما يسهم في تعزيز التفاهم الروحي والتواصل الثقافي، متطلعًا إلى أن تؤتي الشراكة بين البلدين في مجال السينما ثمارًا أوفر في المستقبل.

فيما وصف البكري المهرجان بأنه ذو أهمية كبيرة، ويمنح الجمهور فرصة استثنائية لاستكشاف عمق الثقافة الصينية العريقة من خلال رحلة سينمائية.

كما أشار البكري إلى أن السينما تمتلك سحرًا فريدًا يبني جسورًا للتواصل بين الناس ويؤثر بعمق على وعيهم وثقافاتهم، مؤكدًا أنّ الصين تحتل مكانة خاصة في خيال الشعب الأردني، مما يضيف المزيد من القيمة لهذا الحدث.

وأعرب البكري عن أمله في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وعرض المزيد من الأفلام في كلا السوقين، كما أشار إلى مشاركة الفيلم الأردني "إن شاء الله ولد" في مهرجان بكين السينمائي، مما يبرز الروابط الثقافية القوية بين البلدين.

وتحدث مدير تلفزيون بكين تشانغ دونغ لين عن أهمية فن السينما كوسيلة للتبادل الإنساني، مشيرًا إلى أن الأردن يتمتع بتاريخ عريق، وقد اختير موقعًا لتصوير العديد من الأفلام الكلاسيكية.

وأكد أنّ مهرجان بكين السينمائي، كمنصة مهمة لتبادل الأفلام بين الصين والعالم، أتاح عبر سوقه جناحًا للهيئة الملكية الأردنية للأفلام، مما ساهم في تعريف السينمائيين الصينيين بصناعة الأفلام الأردنية وإتاحة فرص التعاون بين الجانبين.

كما أعرب عن أمله في أن يسهم المعرض في تعريف العاملين في صناعة السينما الأردنية بالسينما الصينية، وإيصال صوت الصين إلى الأردن، وتعزيز الشراكة السينمائية بين البلدين.

وفتح المهرجان ومتابعة عروضه للحضور ووسائل الإعلام افاق رحبة للاطلاع على الثقافة والحياة الصينية، معبرين عن إعجابهم بجودة الأفلام ومستواها، ومواضيعها، مؤكدين استمتاعهم بالتعرف على جوانب جديدة من الثقافة الصينية، وأبدوا تطلعهم لمشاهدة المزيد من الأفلام الصينية في المستقبل.

وسبق حفل الافتتاح، لقاء للمستشار الثقافي الصيني ومديرة المركز الثقافي الصيني في عمّان شي وي، ووفد معرض الأفلام من بكين، مع مدير عام الهيئة الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري، بالإضافة إلى عدد من شركات الإنتاج الأردنية والمنتجين، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين مهرجان بكين والهيئة ، بما مهد الطريق لتعاون مستقبلي مثمر في مجال السينما.

لاستمتاع بالأفلام المعبرة والتي تعرض في أكثر من فترة زمنية خلال يومي 18 و 17 من الشهر الجاري.

MENAFN23112024000072011014ID1108917694

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث