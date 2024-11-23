الشاعر السعودي ياسر القاحط يحل ضيفا في منتدى البيت العربي الثقافي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استضاف منتدى البيت العربي الثقافي مساء الثلاثاء 20-11-2024 في مقره الدائم في العاصمة الأردنية عمان الشاعر السعودي النبطي ياسر القاحط العبدلي في أمسية شعرية نبطية أدارها الشاعر ناصر أبو حاكمة.
وتقدم الشاعر بالشكر والتقدير لإدارة منتدى البيت العربي الثقافي ممثلة بالمهندس والشاعر رئيس المنتدى صالح الجعافرة وأمينة السر ومديرة البرامج والأنشطة السيدة ميرنا حتقوه والهيئة الإدارية والعامة على الجهود التي يبذلونها والدعم المتواصل للشعراء والأدباء والمثقفين والبيت العربي الذي يعتبر كالمنارة التي تضيءُ الطريق للسفن العابرة المحملة بالشعر والأدب بكل أصنافه.
وأضاف: هذا المنبر الذي مهد الطريق للكثير من الشعراء والأدباء والمثقفين ليضعوا قدمهم على أول الطريقَ، فتحية حب وإجلال لهذا البيت العربي الثقافي بيت العرب والمثقفين.
الشاعر ياسر القاحط العبدلي شاعر عربي سعودي من محافظة الجوف، وتحديدا من القريات شمال المملكة العربية السعودية وهو شاب لا زال على مقاعد الدراسة الجامعية، وله مشاركات كثيرة على المستوى المحلي في السعودية والإقليمي.
وما يميز الشاعر ياسر القاحط العبدلي العنزي أنه ينشد القصيد ويحكيه وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع قصائده الجميلة وصفقوا له إعجابا بما قدم، وقرأ الشاعر بعضا من قصائده ومنها قصيدة يقول فيها:
الليل والقاف سراني بليا نور
واعي ولكن مدري وين سراني
سجيت والجو غايم والثرا ممطور
ماغير انا والخيال وبن خولاني
سرحت ماكني الا في خلا مقفور
وانا هنا بين صدقاني وخلاني
في محفل اهل المقام الوافي المعمور
اسرج لهم مهرة الابداع واحصاني
دايم عزومه تنومسني واجي مجبور
من دافع الانتما تدفعني اشجاني
اوقف وانا شاعر مأثر مني ديكور
مثبت وجودي ولاني فاصل اعلاني
امشي على مذهب الاسلام والدستور
واسلوم الاجواد تأمرني وتنهاني
ماني تبع ناصر ولاني تبع منصور
اقدح من الراس واتبع سلم جداني
ودي اسلم وارحب والغلا منثور
وشرايح المجتمع في منزل اخواني
يا ليلةٍ والفرح في جوها مغمور
واسمك ياعمان يبقى نبض وجداني
عزلله اني معاكم خاطري مسرور
في عاصمة مملكة عبدالله الثاني
الهاشمي في يديه البيرق المنشور
ويفخر بطاريه واسمه مطلع الحاني
وعزلله اني بذكر اهل الكرم مجبور
واتعب على شانهم وافخر واجي عاني
شاعر واحب الوفا واقدر الجمهور
ممنونكم يالحضور اللي علي شاني
مع المطر ليلة البارح بدون شعور
سجيت والبوح عنيته وعناني
واجب ومثلي عن الواجب مهو معذور
وفي مدحة اهل الثنا صح الله الساني
اسمي كبير ومكانه بأول الطابور
ومحمد القاحط المرحوم رباني
ومن قدم الطيبه قلنا كفو مشكور
ومن قدم اخلافها يالله لاتبلاني
وفي قصيدة أخرى يقول:
تلاعبي هواجيسي يمين يسار
بها اصرار التنافس حي ومجاكر
على اطلال النوايف تعزف الاوتار
مع انسام الصبا بالخرمس الساكر
تجاذب بوح صدر وعجز بالقيثار
مداهن تاه بين الامس والباكر
انا قبل الشعر والبوح دمي حار
واحب اهل الجميل وللثنا ذاكر
وانا ضد القهر يابندق الغدار
انا بالله قوي يالثعلب الماكر
تجارب وقتي اللي بااول المشوار
توعي قلب لاناسي ولا فاكر
ياانوار الصباح اللي يشع انوار
ابا سافر برحلة فجرك الباكر
عبدت الله ولا غير الله الغفار
وانا للمنهج الوافي ماني ناكر
رغم ماشفت من ظلم وعنا وامرار
انا عبد المجيب وحامد وشاكر
من جانبه قدم مدير الأمسية الشاعر ناصر أبو حاكمة قصيدة بالفصحى بعنوان "راحل" قال فيها:
إني رحلت إلى بحرٍ يداويني
يشفي الجراح ويسري في شراييني
مالي أراك حزين البال في ولهٍ
تبكي المواجع والأشجان تبكيني
هل الحنين وفاضت فيه أغنية
تبدو وترحل من حينٍ إلى حينِ
عشت المواجع في فرح ومن نكد
ما كنت أحسب ان الموت ساقيني
أمواج بحرك في نسماته عبق
ريح الحياة مظلات تناديني
غنى الربيع إذا عوفيت من سقمي
كل الزهور ستنمو في بساتيني
في الإنتظار صحاب لا مثيل لهم
شوق يراودهم تترى يناديني
إن الحياة متاع زائل وهن
دين تحقق أعطيها فتعطيني
عيني تعدُ نجومَ الليلِ ساهرةً
فاقرأ عليَ كتابَ اللهِ تُحييني
يا ربُ ما لي سواكَ اليومَ أودعُهُ
جسمي السقيمَ فضعفُ الحالِ يدميني
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