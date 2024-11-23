الشاعر السعودي ياسر القاحط يحل ضيفا في منتدى البيت العربي الثقافي

استضاف منتدى البيت العربي الثقافي مساء الثلاثاء 20-11-2024 في مقره الدائم في العاصمة الأردنية عمان الشاعر السعودي النبطي ياسر القاحط العبدلي في أمسية شعرية نبطية أدارها الشاعر ناصر أبو حاكمة.

وتقدم الشاعر بالشكر والتقدير لإدارة منتدى البيت العربي الثقافي ممثلة بالمهندس والشاعر رئيس المنتدى صالح الجعافرة وأمينة السر ومديرة البرامج والأنشطة السيدة ميرنا حتقوه والهيئة الإدارية والعامة على الجهود التي يبذلونها والدعم المتواصل للشعراء والأدباء والمثقفين والبيت العربي الذي يعتبر كالمنارة التي تضيءُ الطريق للسفن العابرة المحملة بالشعر والأدب بكل أصنافه.



وأضاف: هذا المنبر الذي مهد الطريق للكثير من الشعراء والأدباء والمثقفين ليضعوا قدمهم على أول الطريقَ، فتحية حب وإجلال لهذا البيت العربي الثقافي بيت العرب والمثقفين.



الشاعر ياسر القاحط العبدلي شاعر عربي سعودي من محافظة الجوف، وتحديدا من القريات شمال المملكة العربية السعودية وهو شاب لا زال على مقاعد الدراسة الجامعية، وله مشاركات كثيرة على المستوى المحلي في السعودية والإقليمي.

وما يميز الشاعر ياسر القاحط العبدلي العنزي أنه ينشد القصيد ويحكيه وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع قصائده الجميلة وصفقوا له إعجابا بما قدم، وقرأ الشاعر بعضا من قصائده ومنها قصيدة يقول فيها:

الليل والقاف سراني بليا نور

واعي ولكن مدري وين سراني

سجيت والجو غايم والثرا ممطور

ماغير انا والخيال وبن خولاني

سرحت ماكني الا في خلا مقفور

وانا هنا بين صدقاني وخلاني

في محفل اهل المقام الوافي المعمور

اسرج لهم مهرة الابداع واحصاني

دايم عزومه تنومسني واجي مجبور

من دافع الانتما تدفعني اشجاني

اوقف وانا شاعر مأثر مني ديكور

مثبت وجودي ولاني فاصل اعلاني

امشي على مذهب الاسلام والدستور

واسلوم الاجواد تأمرني وتنهاني

ماني تبع ناصر ولاني تبع منصور

اقدح من الراس واتبع سلم جداني

ودي اسلم وارحب والغلا منثور

وشرايح المجتمع في منزل اخواني

يا ليلةٍ والفرح في جوها مغمور

واسمك ياعمان يبقى نبض وجداني

عزلله اني معاكم خاطري مسرور

في عاصمة مملكة عبدالله الثاني

الهاشمي في يديه البيرق المنشور

ويفخر بطاريه واسمه مطلع الحاني

وعزلله اني بذكر اهل الكرم مجبور

واتعب على شانهم وافخر واجي عاني

شاعر واحب الوفا واقدر الجمهور

ممنونكم يالحضور اللي علي شاني

مع المطر ليلة البارح بدون شعور

سجيت والبوح عنيته وعناني



واجب ومثلي عن الواجب مهو معذور

وفي مدحة اهل الثنا صح الله الساني

اسمي كبير ومكانه بأول الطابور

ومحمد القاحط المرحوم رباني

ومن قدم الطيبه قلنا كفو مشكور

ومن قدم اخلافها يالله لاتبلاني



وفي قصيدة أخرى يقول:

تلاعبي هواجيسي يمين يسار

بها اصرار التنافس حي ومجاكر

على اطلال النوايف تعزف الاوتار

مع انسام الصبا بالخرمس الساكر

تجاذب بوح صدر وعجز بالقيثار

مداهن تاه بين الامس والباكر

انا قبل الشعر والبوح دمي حار

واحب اهل الجميل وللثنا ذاكر

وانا ضد القهر يابندق الغدار

انا بالله قوي يالثعلب الماكر

تجارب وقتي اللي بااول المشوار

توعي قلب لاناسي ولا فاكر

ياانوار الصباح اللي يشع انوار

ابا سافر برحلة فجرك الباكر



عبدت الله ولا غير الله الغفار

وانا للمنهج الوافي ماني ناكر

رغم ماشفت من ظلم وعنا وامرار

انا عبد المجيب وحامد وشاكر



من جانبه قدم مدير الأمسية الشاعر ناصر أبو حاكمة قصيدة بالفصحى بعنوان "راحل" قال فيها:

إني رحلت إلى بحرٍ يداويني

يشفي الجراح ويسري في شراييني

مالي أراك حزين البال في ولهٍ

تبكي المواجع والأشجان تبكيني

هل الحنين وفاضت فيه أغنية

تبدو وترحل من حينٍ إلى حينِ

عشت المواجع في فرح ومن نكد

ما كنت أحسب ان الموت ساقيني

أمواج بحرك في نسماته عبق

ريح الحياة مظلات تناديني

غنى الربيع إذا عوفيت من سقمي

كل الزهور ستنمو في بساتيني

في الإنتظار صحاب لا مثيل لهم

شوق يراودهم تترى يناديني

إن الحياة متاع زائل وهن

دين تحقق أعطيها فتعطيني



عيني تعدُ نجومَ الليلِ ساهرةً

فاقرأ عليَ كتابَ اللهِ تُحييني

يا ربُ ما لي سواكَ اليومَ أودعُهُ

جسمي السقيمَ فضعفُ الحالِ يدميني



