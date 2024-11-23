عملية زرع وجه لرجل بعد عقد من محاولة انتحاره.. كيف بدا؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
خضع رجل في ولاية ميتشيغان الأميركية لعملية زرع وجه غيرت حياته بعد عقد من نجاته من محاولة انتحار، وفقا لمركز "مايو كلينك" الطبي الذي أجرى الجراحة.
وتعرض ديريك بفاف، الشاب البالغ من العمر 30 عاماً من هاربور بيتش بولاية متيشيغان، لحادث مأساوي خلال سنوات دراسته الجامعية، ما أدى إلى تضرر وجهه بشدة من طلقة نارية.
وعلى الرغم من خضوعه لـ58 عملية جراحية ترميمية للوجه في 10 سنوات، إلا أن بفاف لا يزال غير قادر على تناول الطعام الصلب أو التحدّث بشكل عادي مع الأصدقاء والعائلة، وفقاً لما ذكر المركز في بيان له.
وخضع بفاف لعملية زراعة الوجه في شباط/فبراير من هذا العام في مايو كلينك في روتشستر بولاية مينيسوتا. واستمرت العملية لأكثر من 50 ساعة بمشاركة فريق طبي يضم 80 متخصصاً على الأقل من جراحين وأطباء تخدير وممرضات وفنيين ومساعدين وغيرهم من المتخصصين.
وتطلبت عملية الزرع المعقدة استبدال كل شيء تقريباً أسفل حاجبي بفاف وجزء من جبهته، بما في ذلك جفونه العلوية والسفلية والدهون بالأنسجة والفكين العلوي والسفلي والأسنان والأنف وبنية الخدين وجلد الرقبة والحنك الصلب وأجزاء من الحنك الرخو، وفقا لمايو كلينك.
وقال المركز الطبي إنه بالاعتماد على رسم خرائط الأعصاب الوجهية قبل الجراحة، كان أحد أهم جوانب جراحة زراعة الوجه هو ضمان توصيل الأعصاب الوجهية الدقيقة لكل من المتبرع والمتلقي بشكل صحيح، وهي 18 فرعاً موزعة بين الجانبين، لاستعادة الوظائف.
وأصبح الرجل الآن قادراً على الشم والبلع والغمز واللمز والابتسام لأول مرة منذ عقد بعد زراعة الوجه.
وقال سمير مارديني، مسؤول الجراحات الترميمية في مايو كلينك، إن "معظم عمليات زراعة الأعضاء تنقذ الحياة. أما زراعة الوجه، فهي عملية تمنح الحياة. قد تتمكن من العيش بدونها، لكنك ستفقد الكثير من جوهر الحياة". وكالات
اقرأ أيضاً:
أول عملية زراعة لكامل الوجه والعينين في إنجاز تاريخي
MENAFN23112024000072011014ID1108917688
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.