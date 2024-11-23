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عملية زرع وجه لرجل بعد عقد من محاولة انتحاره.. كيف بدا؟

11/23/2024 6:26:19 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

خضع رجل في ولاية ميتشيغان الأميركية لعملية زرع وجه غيرت حياته بعد عقد من نجاته من محاولة انتحار، وفقا لمركز "مايو كلينك" الطبي الذي أجرى الجراحة.

وتعرض ديريك بفاف، الشاب البالغ من العمر 30 عاماً من هاربور بيتش بولاية متيشيغان، لحادث مأساوي خلال سنوات دراسته الجامعية، ما أدى إلى تضرر وجهه بشدة من طلقة نارية.


وعلى الرغم من خضوعه لـ58 عملية جراحية ترميمية للوجه في 10 سنوات، إلا أن بفاف لا يزال غير قادر على تناول الطعام الصلب أو التحدّث بشكل عادي مع الأصدقاء والعائلة، وفقاً لما ذكر المركز في بيان له.

وخضع بفاف لعملية زراعة الوجه في شباط/فبراير من هذا العام في مايو كلينك في روتشستر بولاية مينيسوتا. واستمرت العملية لأكثر من 50 ساعة بمشاركة فريق طبي يضم 80 متخصصاً على الأقل من جراحين وأطباء تخدير وممرضات وفنيين ومساعدين وغيرهم من المتخصصين.

وتطلبت عملية الزرع المعقدة استبدال كل شيء تقريباً أسفل حاجبي بفاف وجزء من جبهته، بما في ذلك جفونه العلوية والسفلية والدهون بالأنسجة والفكين العلوي والسفلي والأسنان والأنف وبنية الخدين وجلد الرقبة والحنك الصلب وأجزاء من الحنك الرخو، وفقا لمايو كلينك.

وقال المركز الطبي إنه بالاعتماد على رسم خرائط الأعصاب الوجهية قبل الجراحة، كان أحد أهم جوانب جراحة زراعة الوجه هو ضمان توصيل الأعصاب الوجهية الدقيقة لكل من المتبرع والمتلقي بشكل صحيح، وهي 18 فرعاً موزعة بين الجانبين، لاستعادة الوظائف.

وأصبح الرجل الآن قادراً على الشم والبلع والغمز واللمز والابتسام لأول مرة منذ عقد بعد زراعة الوجه.

وقال سمير مارديني، مسؤول الجراحات الترميمية في مايو كلينك، إن "معظم عمليات زراعة الأعضاء تنقذ الحياة. أما زراعة الوجه، فهي عملية تمنح الحياة. قد تتمكن من العيش بدونها، لكنك ستفقد الكثير من جوهر الحياة". وكالات

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