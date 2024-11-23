تقرير أممي: استشهاد 4 أطفال فلسطينيين أسبوعيا جراء العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، الليلة الماضية، بأن إسرائيل تقتل أربعة أطفال فلسطينيين كل أسبوع، بالضفة الغربية في المتوسط، منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي.
وأضاف المكتب في تقريره اليومي، أن عنف المستوطنين يستمر في التسبب في تشريد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذين يمثلون نحو 1700 فلسطيني، هُجروا بسبب أعمال العنف والترهيب والمضايقة من المستوطنين في المجتمعات البدوية والرعوية.
وأشار المكتب إلى تعاونه مع وكالة الأونروا، والسلطة الفلسطينية وشركاء العمل الإنساني، لتقييم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدار يومين تقريبا في جنين ومخيم جنين للاجئين.
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