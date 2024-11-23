تقرير أممي: استشهاد 4 أطفال فلسطينيين أسبوعيا جراء العدوان الاسرائيلي على الضفة الغربية

أفاد المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، الليلة الماضية، بأن إسرائيل تقتل أربعة أطفال فلسطينيين كل أسبوع، بالضفة الغربية في المتوسط، منذ السابع من تشرين الأول العام الماضي.



وأضاف المكتب في تقريره اليومي، أن عنف المستوطنين يستمر في التسبب في تشريد الأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية، والذين يمثلون نحو 1700 فلسطيني، هُجروا بسبب أعمال العنف والترهيب والمضايقة من المستوطنين في المجتمعات البدوية والرعوية.



وأشار المكتب إلى تعاونه مع وكالة الأونروا، والسلطة الفلسطينية وشركاء العمل الإنساني، لتقييم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين من عدوان نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلية على مدار يومين تقريبا في جنين ومخيم جنين للاجئين.