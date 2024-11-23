كوب 29: خذلان للدول العربية نتيجة قرارات لا تصب في صالحها

MENAFN - Alghad Newspaper) فرح عطيات

ضربات مستمرة من الخذلان تتلقاها الدول العربية، من بينها الأردن، على وقع المفاوضات التي تشهدها قمة المناخ "كوب 29"، نتيجة مناقشات ومسودات قرارات لا تصب في صالح أي منها.



ولا تنفك الدول المتقدمة من الاستمرار جاهدة لعرقلة سير المفاوضات، في محاولة لفرض أجنداتها الاقتصادية وحتى السياسية، من أجل الحفاظ على مصالحها، ضارية بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة بشأن التمويل والاضرار والخسائر وغيرها من الملفات.



فما بين الرضوخ لمطالب الدول المتقدمة والدفع باتجاه تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في القمم السابقة تجد المجموعة العربية نفسها في حيرة من أمرها حول كيفية التوصل لاتفاق نهائي يلبي جميع طموحاتها واحتياجاتها التي تتطلع اليها من هذه القمة.



فقد تلقت المجموعة العربية، من بينها الأردن، ضربة قاسية أمس بخروج مسودة قرار شبة نهائية حول الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، الذي وضع خيارين رئيسيين لا ثالث لهما في هذا الصدد.



هذا النصب لاقي اعتراضاً كبير أمس من بين العديد من الدول من بينها نيوزلندا والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الافريقية والذي اعتبرته "مخيباً للآمال"، ولا يلبي الطموحات المرجوة من هذه القمة تحديداً.



ووفق نقاشات دامت أكثر من ساعتين تقريباً قدمت الدول المشاركة في القمة مداخلتها خلال جلسة نقاشية حول هذه المسودة، والتي حضرتها الـ"الغد"، حيث أكد العديد منهم على ضرورة إعادة النظر في نصوص الوثيقة، لكونها لا تقدم أية إشارات أو إيضاحات حول المساهمات المحددة وطنياً التي يجب أن تحدثها الدول العام الماضي.



كما لم تقدم، بحد قولهم "أية إجراءات حول متابعة حصيلة الجرد العالمية المتعلقة بالتخفيف، ولا يوجد اشارة حول التخلص من الوقود الاحفوري، إذا حذر العديد منهم أن الوقت يداهم المفاوضين، وهنالك حاجة الى وضوح في الإجراءات التي سيتفق عليها".



فقد أصدرت رئاسة مؤتمر الأطراف الـ29 صباح أمس مسودة وثيقة تهدف إلى أن تكون بمثابة الأساس لاتفاق بشأن هدف ما بعد عام 2025 لتمويل المناخ للدول النامية، والتي اطلعت الـ"الغد" على كافة تفصيلها.



لكن نص هذه المسودة لم يحدد من هي الدول التي ستدفع هذا التمويل، أو حجم المبالغ التي ستتدفق للدول النامية، وما هي الية التوزيع التاي ستتبع، أو كيف يمكن تحقيق ذلك الأمر، وخصوصاً أن الدول لم تلتزم لسنوات عدة بدفع المائة مليار التي كانت أقرت منذ عام 2009.



والخيار الأول الذي حدد هدفًا سنويًا يبدأ من عام 2025 ويستمر حتى عام 2035، ترك معه بعض البنود الفارغة التي لم تملؤها أيادي المفاوضين حول المبالغ التي يجب أن تدفعها الدول المتقدمة للدول النامية من أجل التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار، حيث كانت إشارة إكس تحل محلها.



كما أن نص الخيار الأول يدعو البلدان النامية إلى تقديم التمويل طواعية، طالما أن هذا لا يدخل في الهدف الرئيسي، في وقت يجب أن يشمل التمويل الذي توفره حكومات الدول المتقدمة الى جانب التمويل الخاص الذي تحشده حكومات الدول المتقدمة.



في حين أن الخيار الثاني هو هدف يجب تحقيقه بحلول عام 2035، والذي يشير إلى الأموال القادمة من مجموعة واسعة من المصادر والأدوات، بما في ذلك المصادر العامة والخاصة والمبتكرة مثل الضرائب على الأثرياء، من القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهو ما اعتبرته المنظمات الدولية الخيار الأفضل.



وينص على أن الدول المتقدمة يجب أن تأخذ زمام المبادرة ولكنه يشمل أيضًا جهود الدول الأخرى ذات القدرة الاقتصادية على المساهمة، فضلاً عن مراعاة الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف الحالية، والتمويل الذي تحشده جميع الجهات الأخرى لتمويل المناخ.



ولكن الخيار يتضمن مجموعة أوسع كثيراً من التمويل بما في ذلك المصادر المبتكرة، وهو لا يحدد هذه المصادر.



وفي حين تتفق جميع الحكومات على أن البلدان النامية فقط هي المؤهلة لتلقي التمويل، فإن مدى الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها أفقر بلدان العالم والدول الجزرية الصغيرة النامية لم يتم الاتفاق عليه بعد.



وتريد البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية حداً أدنى سنوياً يبلغ 220 مليار دولار و39 مليار دولار على التوالي.، ولكن لم يتم الاتفاق على هذا الأمر، اذ أن النص كان فارغاً ولم يأتي على ذكر تحديد هذه المبالغ.



ورغم أن النص ذكر باقتضاب الخسائر والأضرار لكن ذلك الأمر لم يكن مرضياً للمنظمات الدولية، التي اعتبرت أن هذه المسودة لا تنص بشكل صريح وواضح التعويض للدول التي تعاني من الأزمات المناخية، التي بسبب بالكثير من الخسائر المالية والبشرية.



كما لم تأتي المسودة على ذكر حصيلة الجرد العالمية التي كان أعلن عنها في قمة المناخ "كوب 28"، الأمر الذي يعني بالضرورة أن الدول لن تعزز من طموحها المُناخي، وهو أمر ملزم باتفاق باريس، اذ يجب أن تحدث الدول وثيقة المساهمات المحددة وطنياً العام المقبل، وفق ما أصدرته المنظمات الدولية مثل منظمتي أوكسفام انترناشونال، وأكشن إيد، من بيانات صحافية متعددة على هامش القمة.