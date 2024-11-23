كوب 29: خذلان للدول العربية نتيجة قرارات لا تصب في صالحها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
ضربات مستمرة من الخذلان تتلقاها الدول العربية، من بينها الأردن، على وقع المفاوضات التي تشهدها قمة المناخ "كوب 29"، نتيجة مناقشات ومسودات قرارات لا تصب في صالح أي منها.
ولا تنفك الدول المتقدمة من الاستمرار جاهدة لعرقلة سير المفاوضات، في محاولة لفرض أجنداتها الاقتصادية وحتى السياسية، من أجل الحفاظ على مصالحها، ضارية بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة بشأن التمويل والاضرار والخسائر وغيرها من الملفات.
فما بين الرضوخ لمطالب الدول المتقدمة والدفع باتجاه تنفيذ الالتزامات المتفق عليها في القمم السابقة تجد المجموعة العربية نفسها في حيرة من أمرها حول كيفية التوصل لاتفاق نهائي يلبي جميع طموحاتها واحتياجاتها التي تتطلع اليها من هذه القمة.
فقد تلقت المجموعة العربية، من بينها الأردن، ضربة قاسية أمس بخروج مسودة قرار شبة نهائية حول الهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ، الذي وضع خيارين رئيسيين لا ثالث لهما في هذا الصدد.
هذا النصب لاقي اعتراضاً كبير أمس من بين العديد من الدول من بينها نيوزلندا والاتحاد الأوروبي، والمجموعة الافريقية والذي اعتبرته "مخيباً للآمال"، ولا يلبي الطموحات المرجوة من هذه القمة تحديداً.
ووفق نقاشات دامت أكثر من ساعتين تقريباً قدمت الدول المشاركة في القمة مداخلتها خلال جلسة نقاشية حول هذه المسودة، والتي حضرتها الـ"الغد"، حيث أكد العديد منهم على ضرورة إعادة النظر في نصوص الوثيقة، لكونها لا تقدم أية إشارات أو إيضاحات حول المساهمات المحددة وطنياً التي يجب أن تحدثها الدول العام الماضي.
كما لم تقدم، بحد قولهم "أية إجراءات حول متابعة حصيلة الجرد العالمية المتعلقة بالتخفيف، ولا يوجد اشارة حول التخلص من الوقود الاحفوري، إذا حذر العديد منهم أن الوقت يداهم المفاوضين، وهنالك حاجة الى وضوح في الإجراءات التي سيتفق عليها".
فقد أصدرت رئاسة مؤتمر الأطراف الـ29 صباح أمس مسودة وثيقة تهدف إلى أن تكون بمثابة الأساس لاتفاق بشأن هدف ما بعد عام 2025 لتمويل المناخ للدول النامية، والتي اطلعت الـ"الغد" على كافة تفصيلها.
لكن نص هذه المسودة لم يحدد من هي الدول التي ستدفع هذا التمويل، أو حجم المبالغ التي ستتدفق للدول النامية، وما هي الية التوزيع التاي ستتبع، أو كيف يمكن تحقيق ذلك الأمر، وخصوصاً أن الدول لم تلتزم لسنوات عدة بدفع المائة مليار التي كانت أقرت منذ عام 2009.
والخيار الأول الذي حدد هدفًا سنويًا يبدأ من عام 2025 ويستمر حتى عام 2035، ترك معه بعض البنود الفارغة التي لم تملؤها أيادي المفاوضين حول المبالغ التي يجب أن تدفعها الدول المتقدمة للدول النامية من أجل التكيف والتخفيف والخسائر والأضرار، حيث كانت إشارة إكس تحل محلها.
كما أن نص الخيار الأول يدعو البلدان النامية إلى تقديم التمويل طواعية، طالما أن هذا لا يدخل في الهدف الرئيسي، في وقت يجب أن يشمل التمويل الذي توفره حكومات الدول المتقدمة الى جانب التمويل الخاص الذي تحشده حكومات الدول المتقدمة.
في حين أن الخيار الثاني هو هدف يجب تحقيقه بحلول عام 2035، والذي يشير إلى الأموال القادمة من مجموعة واسعة من المصادر والأدوات، بما في ذلك المصادر العامة والخاصة والمبتكرة مثل الضرائب على الأثرياء، من القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهو ما اعتبرته المنظمات الدولية الخيار الأفضل.
وينص على أن الدول المتقدمة يجب أن تأخذ زمام المبادرة ولكنه يشمل أيضًا جهود الدول الأخرى ذات القدرة الاقتصادية على المساهمة، فضلاً عن مراعاة الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف الحالية، والتمويل الذي تحشده جميع الجهات الأخرى لتمويل المناخ.
ولكن الخيار يتضمن مجموعة أوسع كثيراً من التمويل بما في ذلك المصادر المبتكرة، وهو لا يحدد هذه المصادر.
وفي حين تتفق جميع الحكومات على أن البلدان النامية فقط هي المؤهلة لتلقي التمويل، فإن مدى الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها أفقر بلدان العالم والدول الجزرية الصغيرة النامية لم يتم الاتفاق عليه بعد.
وتريد البلدان الأقل نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية حداً أدنى سنوياً يبلغ 220 مليار دولار و39 مليار دولار على التوالي.، ولكن لم يتم الاتفاق على هذا الأمر، اذ أن النص كان فارغاً ولم يأتي على ذكر تحديد هذه المبالغ.
ورغم أن النص ذكر باقتضاب الخسائر والأضرار لكن ذلك الأمر لم يكن مرضياً للمنظمات الدولية، التي اعتبرت أن هذه المسودة لا تنص بشكل صريح وواضح التعويض للدول التي تعاني من الأزمات المناخية، التي بسبب بالكثير من الخسائر المالية والبشرية.
كما لم تأتي المسودة على ذكر حصيلة الجرد العالمية التي كان أعلن عنها في قمة المناخ "كوب 28"، الأمر الذي يعني بالضرورة أن الدول لن تعزز من طموحها المُناخي، وهو أمر ملزم باتفاق باريس، اذ يجب أن تحدث الدول وثيقة المساهمات المحددة وطنياً العام المقبل، وفق ما أصدرته المنظمات الدولية مثل منظمتي أوكسفام انترناشونال، وأكشن إيد، من بيانات صحافية متعددة على هامش القمة.
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