صحف عالمية: إسرائيل ربما تكون عرضة لحظر غربي للأسلحة

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم / PNN- تناولت صحف ومواقع عالمية تداعيات إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، ورجحت بعضها أن تكون إسرائيل عرضة "لحظر غربي للأسلحة".

وقالت صحيفة "لوموند" في افتتاحيتها إن ردود الفعل الإسرائيلية المعارضة بقوة لقرار المحكمة الجنائية الدولية تعكس مدى تعوّد إسرائيل الإفلات من العقاب، وذكرت الصحيفة أن قرار المحكمة يشير إلى الحاجة الملحة إلى المحاسبة.



وأضافت الافتتاحية أنه "رغم التعتيم ومحاولات إسرائيل التغطية على ما يحصل داخل غزة من خلال منع دخول الصحفيين الأجانب جاءت كل المشاهد من غزة مؤيدة لقرار المحكمة".

وكتبت "وول ستريت جورنال" أن إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت يمهد الطريق لمحاكمة مسؤولين آخرين متورطين في الحرب على قطاع غزة.

ووفق الصحيفة، يتوقع محللون أن تقلل العديد من الحكومات اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين بعد القرار الذي قد يعزز مقاطعة الأكاديميين والشركات التجارية، ونقلت عن دبلوماسي إسرائيلي سابق قوله "إن الأمر مختلف هذه المرة فهو لا يتعلق باحتجاج في جامعة أو أعمال شغب في أمستردام بل بقرار للمحكمة الجنائية الدولية".

وأشار عاموس هاريل في صحيفة "هآرتس" إلى وجود مخاوف من أن يتسبب قرار المحكمة الجنائية الدولية "في فسح المجال أمام حظر غربي للأسلحة على إسرائيل، مع إمكانية مساءلة الكثير من جنود وقادة الجيش الإسرائيلي في العديد من البلدان".

ورأى الكاتب إيشان ثارور في "واشنطن بوست" أن قرار المحكمة الجنائية الدولية حظي بدعم العديد من حلفاء إسرائيل، "وسيتعين على نتنياهو وإن كان موضع ترحيب في واشنطن أن يفكر بجدية في احتمال توقف طائرته اضطراريا في إحدى الدول الملتزمة بقرار المحكمة".

وينقل الكاتب عن باحثة قولها "حري بالولايات المتحدة مطالبة إسرائيل بمزيد من التحقيقات بدل صب غضبها على المحكمة، فهذا يضر بمصداقيتها".