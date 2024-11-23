إسرائيل تواصل محاولات السيطرة على بلدة الخيام جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت / PNN- أفاد إعلام رسمي لبناني بمواصلة الجيش الإسرائيلي السيطرة على بلدة الخيام بقضاء مرجعيون جنوبا، مستعملا شتى أنواع الأسلحة، في ظل تواصل عدوانه على البلاد بدءا من قرى الجنوب وصولا إلى العاصمة وضاحيتها الجنوبية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية بأن "الاعتداءات الاسرائيلية استمرت على بلدة الخيام، طوال ليل الجمعة حتى صباح السبت، ويكاد يستعمل العدو شتى أنواع الأسلحة في عملية توغله ومحاولة سيطرته على البلدة".

وتعتبر إسرائيل الخيام "بوابة استراتيجية تمكنها من التوغل البري السريع" داخل الأراضي اللبنانية، وفق الوكالة.

وقالت إن الطيران الحربي كثف غاراته على البلدة وقصفت مدفعيته وسط البلدة وأطرافها بالقذائف المدفعية الثقيلة والمتوسطة.

وأشارت إلى أن هذه المحاولات تترافق مع تصعيد واضح في القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي في اليومين الماضيين.

كذلك أطلق الجيش الإسرائيلي القذائف الفوسفورية على منطقة الجلاحية شمال الخيام، وفق المصدر نفسه.

وكشفت وكالة الأنباء أن خطة الجيش "لا تقتصر في الخيام على التوغل البري فقط، بل شملت تنفيذ عمليات تفخيخ بعض المنازل والمباني ونسفها".

وتبعد البلدة، التي تتبع قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية، نحو 5 كلم عن الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل، وتعد إحدى 3 بلدات يسعى الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 10 أيام إلى السيطرة عليها لأهميتها الاستراتيجية.