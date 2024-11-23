Sunday, 24 November 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل السفيرة المصرية لدى مملكة البحرين

11/23/2024 6:04:45 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، القائمة على أسسٍ وطيدة من التعاون والعمل المشترك، لافتاً إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماءٍ على الصعد كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيدة ريهام عبدالحميد محمود خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل تنميتها، والدفع بها نحو مستويات أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على الجميع.

MENAFN23112024000055011008ID1108917656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث