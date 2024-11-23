وزير المالية والاقتصاد الوطني يستقبل السفيرة المصرية لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير
المالية والاقتصاد الوطني، على عمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، القائمة على أسسٍ وطيدة من التعاون والعمل المشترك، لافتاً إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور ونماءٍ على الصعد كافة، بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى الحرص الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، وأخوه
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، لتعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع، في ظل ما يجمع البلدين من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، السيدة ريهام عبدالحميد محمود خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث تم استعراض مسارات التعاون المالي والاقتصادي بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وبحث سبل تنميتها، والدفع بها نحو مستويات أكثر تقدماً بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
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