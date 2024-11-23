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عكس العديد من قصص النجاح.. مزارعين ومربين: معرض مراعي(2024) فرصة للارتقاء بالإنتاج الزراعي والحيواني المحلي

11/23/2024 6:04:44 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد عدد من المزارعين والمربين، نجاح معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي في تعزيز التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني في مملكة البحرين، وذلك منذ انطلاقته برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، منوهين بما يعكسه المعرض من اهتمام ودعم كبير بالتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني وسبل الارتقاء بالمنتجات الوطنية، من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار المزارعين والمربين إلى أن معرض مراعي، يعد فرصة هامة لتعزيز النجاح الذي تم تحقيقه في مجال الإنتاج الزراعي المحلي وعلى مستوى الإنتاج الحيواني باعتباره يسهم في تطوير هذه القطاعات، ويشكل فرصة نوعية لتبادل الخبرات، ومنصة هامة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات وفرصة تسويقية واستثمارية.
وفي هذا الصدد؛ ثمن الشيخ راشد بن خليفة بن علي آل خليفة، المدير العام لمزارع الجزيرة، الرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) 2024 في نسخته السابعة، منوهاً بالدعم المتواصل الذي يتلقاه قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة من قبل الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد على جهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، على دعمها النوعي لمشاريع ومبادرات تنمية القطاع الزراعي.
وقال المدير العام لمزارع الجزيرة إن مشروع مزارع الجزيرة يهدف إلى تعزيز وتقوية الأمن الغذائي الوطني، حيث بدء عام 2012 بإنتاج الخس والطماطم عبر الزراعة المائية، ثم خطى خطواته بالزراعة التقليدية لتوفير المنتوجات لجميع مناطق مملكة البحرين، لافتاً إلى أن المشروع بدء خلال العام 2014 بتنفيذ عدد من الخطط الرامية لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لا سيما في جانب إنتاج لحوم الماعز والخراف.
وأوضح المدير العام بأن مشروع مزارع الجزيرة الذي استطاع أن يثبت قدمه في السوق البحريني، هو مشروع بحريني بامتياز هدفه الأول التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال أفكار جديدة وتقنيات حديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني.
وأشاد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً بأنه يعد ضمن أكبر المعارض التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادره والتشجيع على الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الإقبال على المعرض يعد متزايد منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، ومعرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع المزارعين البحرينيين، بما يسهم تعزيز الخبرات، وبالتالي تقوية الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة.
من جهته؛ أكّد المزارع عقيل مهدي العجيمي، أهمية المشاركة في معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024، وذلك لما يشكله المعرض من منصة لعرض المنتجات الزراعية المختلفة والنادرة والمتنوعة، لافتاً إلى أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع في إنتاج محاصيل بحرينية بامتياز، يأتي من خلال دعم من مؤسسات المملكة في مواجهة التحديات الزراعية، الأمر الذي يسهم بالتالي في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.
وأشار إلى أن معرض مراعي يدعم القطاع الزراعي، ويسهم في تطويره وزيادة إنتاجه واستدامته، نظراً لما يمثله المعرض من أهمية كبيرة على مستوى عرض التجارب في مجال الزراعة الحديثة، بما يصب في تطوير القطاع الزراعي في المملكة.
بدوره؛ أوضح المزارع جعفر محمد حسن أهمية معرض مراعي على المستوى المحلي والإقليمي، باعتباره يعرض كل ما هو جديد في الأساليب الحديثة الخاصة بالإنتاج الزراعي، ويشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب وفرصة استثمارية مميزة للمزارعين، مؤكداً أهمية ذلك في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق التنوع الزراعي، بما يدعم تحقيق أمن غذائي مستدام.
وأشار جعفر إلى أن تعزيز دور المزارع البحريني يعد جزءا أساسياً من استراتيجية الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية استمرار اطلاع المزارعين على أحدث أساليب الزراعة الحديثة المتنوعة بما يسهم في تحقيق التميز الدائم.

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