عكس العديد من قصص النجاح.. مزارعين ومربين: معرض مراعي(2024) فرصة للارتقاء بالإنتاج الزراعي والحيواني المحلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد عدد من المزارعين
والمربين، نجاح معرض
البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي في تعزيز التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني في مملكة البحرين، وذلك منذ انطلاقته برعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، منوهين بما يعكسه المعرض من اهتمام ودعم كبير بالتنمية الزراعية والإنتاج الحيواني وسبل الارتقاء بالمنتجات الوطنية، من قبل الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
وأشار المزارعين والمربين إلى أن معرض مراعي، يعد فرصة هامة لتعزيز النجاح الذي تم تحقيقه في مجال الإنتاج الزراعي المحلي وعلى مستوى الإنتاج الحيواني باعتباره يسهم في تطوير هذه القطاعات، ويشكل فرصة نوعية لتبادل الخبرات، ومنصة هامة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات وفرصة تسويقية واستثمارية.
وفي هذا الصدد؛ ثمن الشيخ راشد بن خليفة بن علي آل خليفة، المدير العام لمزارع الجزيرة، الرعاية السامية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ، لمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني (مراعي) 2024 في نسخته السابعة، منوهاً بالدعم المتواصل الذي يتلقاه قطاع الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة من قبل الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأكد على جهود المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة، قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، على دعمها النوعي لمشاريع ومبادرات تنمية القطاع الزراعي.
وقال المدير العام لمزارع الجزيرة إن مشروع مزارع الجزيرة يهدف إلى تعزيز وتقوية الأمن الغذائي الوطني، حيث بدء عام 2012 بإنتاج الخس والطماطم عبر الزراعة المائية، ثم خطى خطواته بالزراعة التقليدية لتوفير المنتوجات لجميع مناطق مملكة البحرين، لافتاً إلى أن المشروع بدء خلال العام 2014 بتنفيذ عدد من الخطط الرامية لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، لا سيما في جانب إنتاج لحوم الماعز والخراف.
وأوضح المدير العام بأن مشروع مزارع الجزيرة الذي استطاع أن يثبت قدمه في السوق البحريني، هو مشروع بحريني بامتياز هدفه الأول التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، من خلال أفكار جديدة وتقنيات حديثة في الزراعة والإنتاج الحيواني.
وأشاد الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة بمعرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني، مؤكداً بأنه يعد ضمن أكبر المعارض التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتنويع مصادره والتشجيع على الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الإقبال على المعرض يعد متزايد منذ انطلاق المشروع وحتى الآن، ومعرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون مع المزارعين البحرينيين، بما يسهم تعزيز الخبرات، وبالتالي تقوية الإنتاج الزراعي والحيواني في المملكة.
من جهته؛ أكّد المزارع عقيل مهدي العجيمي، أهمية المشاركة في معرض البحرين الدولي للإنتاج الزراعي والحيواني مراعي 2024، وذلك لما يشكله المعرض من منصة لعرض المنتجات الزراعية المختلفة والنادرة والمتنوعة، لافتاً إلى أن ما تحقق اليوم على أرض الواقع في إنتاج محاصيل بحرينية بامتياز، يأتي من خلال دعم من مؤسسات المملكة في مواجهة التحديات الزراعية، الأمر الذي يسهم بالتالي في تعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية.
وأشار إلى أن معرض مراعي يدعم القطاع الزراعي، ويسهم في تطويره وزيادة إنتاجه واستدامته، نظراً لما يمثله المعرض من أهمية كبيرة على مستوى عرض التجارب في مجال الزراعة الحديثة، بما يصب في تطوير القطاع الزراعي في المملكة.
بدوره؛ أوضح المزارع جعفر محمد حسن أهمية معرض مراعي على المستوى المحلي والإقليمي، باعتباره يعرض كل ما هو جديد في الأساليب الحديثة الخاصة بالإنتاج الزراعي، ويشكل منصة لتبادل الخبرات والتجارب وفرصة استثمارية مميزة للمزارعين، مؤكداً أهمية ذلك في زيادة الإنتاج الزراعي المحلي وتحقيق التنوع الزراعي، بما يدعم تحقيق أمن غذائي مستدام.
وأشار جعفر إلى أن تعزيز دور المزارع البحريني يعد جزءا أساسياً من استراتيجية الأمن الغذائي في مملكة البحرين، مؤكداً أهمية استمرار اطلاع المزارعين على أحدث أساليب الزراعة الحديثة المتنوعة بما يسهم في تحقيق التميز الدائم.
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