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مصادر طبية: تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بسبب القصف المتواصل

11/23/2024 5:10:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN- أفادت مصادر طبية، ظهر اليوم السبت، بتعطيل المولد الكهربائي، وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بسبب استهدافها بقنابل طائرات الاحتلال المسيّرة، منذ عصر أمس حتى منتصف الليل.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر وعديد المرات مدخل قسم الاستقبال، والطوارئ، والساحات، ومولدات الكهرباء، وبوابات المستشفى، ما خلّف 12 مصابا بين طبيب، وممرض، وإداري، كانوا داخل قسم الاستقبال والطوارئ.

وأشارت إلى أن هناك 86 مصابا، و8 حالات في العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي، و13 طفلا يتلقون العلاج في قسم الأطفال بالمستشفى، وحالات سوء تغذية للأطفال تصل المستشفى تباعا.

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