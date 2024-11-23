مصادر طبية: تعطيل المولد الكهربائي وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى كمال عدوان بسبب القصف المتواصل

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة / PNN- أفادت مصادر طبية، ظهر اليوم السبت، بتعطيل المولد الكهربائي، وشبكة الأوكسجين والمياه في مستشفى
كمال عدوان شمال قطاع غزة، بسبب استهدافها بقنابل طائرات الاحتلال المسيّرة، منذ عصر أمس حتى منتصف الليل.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر وعديد المرات مدخل قسم الاستقبال، والطوارئ، والساحات، ومولدات الكهرباء، وبوابات المستشفى، ما خلّف 12 مصابا بين طبيب، وممرض، وإداري، كانوا داخل قسم الاستقبال والطوارئ.
وأشارت إلى أن هناك 86 مصابا، و8 حالات في العناية المركزة على أجهزة التنفس الاصطناعي، و13 طفلا يتلقون العلاج في قسم الأطفال بالمستشفى، وحالات سوء تغذية للأطفال تصل المستشفى تباعا.
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