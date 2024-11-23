ارتفاع شهداء قصف الاحتلال عمارة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى 11

MENAFN - Palestine News ) بيروت/,PNN- ارتفع عدد الشهداء جراء الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مبنى سكنيا مؤلف من ثماني طبقات في شارع المأمون بمنطقة البسطة بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى 11 شهيدا وعشرات الجرحى.

وتسبب القصف تسبب بتضرر عدد كبير من المباني المحيطة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض من المنطقة المستهدفة، فيما استشهد مواطنان على شاطئ مدينة صور جنوب لبنان.

وتجدد قصف طائرات الاحتلال لمناطق الحدت والغبيري وحارة حريك والشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينتي صور والنبطية وبلدات الخيام، بنت جبيل، القليعة، جديدة مرجعيون، المجادل، السماعية، كفر تبنيت، ارنون، يحمر الشقيف، سحمر، النبطية الفوقا، عيناثا، كفر دونين، ياطر، كفرا، كونين، برعشيت، مجدل سلم، حانين، شقرا، بيت ياحون، الصوانة، شمع، طير حرفا، الضهيرة، الجبين، دير قانون راس العين، في جنوب لبنان والبقاع.