Sunday, 24 November 2024 12:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع شهداء قصف الاحتلال عمارة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى 11

11/23/2024 5:10:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/,PNN- ارتفع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مبنى سكنيا مؤلف من ثماني طبقات في شارع المأمون بمنطقة البسطة بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى 11 شهيدا وعشرات الجرحى.

وتسبب القصف تسبب بتضرر عدد كبير من المباني المحيطة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض من المنطقة المستهدفة، فيما استشهد مواطنان على شاطئ مدينة صور جنوب لبنان.

وتجدد قصف طائرات الاحتلال لمناطق الحدت والغبيري وحارة حريك والشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينتي صور والنبطية وبلدات الخيام، بنت جبيل، القليعة، جديدة مرجعيون، المجادل، السماعية، كفر تبنيت، ارنون، يحمر الشقيف، سحمر، النبطية الفوقا، عيناثا، كفر دونين، ياطر، كفرا، كونين، برعشيت، مجدل سلم، حانين، شقرا، بيت ياحون، الصوانة، شمع، طير حرفا، الضهيرة، الجبين، دير قانون راس العين، في جنوب لبنان والبقاع.

MENAFN23112024000205011050ID1108917607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث