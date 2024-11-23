ارتفاع شهداء قصف الاحتلال عمارة سكنية في العاصمة اللبنانية بيروت إلى 11

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيروت/,PNN- ارتفع عدد الشهداء جراء قصف
الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مبنى سكنيا مؤلف من ثماني طبقات في شارع المأمون بمنطقة البسطة بالعاصمة اللبنانية بيروت إلى 11 شهيدا وعشرات الجرحى.
وتسبب القصف تسبب بتضرر عدد كبير من المباني المحيطة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض من المنطقة المستهدفة، فيما استشهد مواطنان على شاطئ مدينة صور جنوب لبنان.
وتجدد قصف طائرات الاحتلال لمناطق الحدت والغبيري وحارة حريك والشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.
وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية مدينتي صور والنبطية وبلدات الخيام، بنت جبيل، القليعة، جديدة مرجعيون، المجادل، السماعية، كفر تبنيت، ارنون، يحمر الشقيف، سحمر، النبطية الفوقا، عيناثا، كفر دونين، ياطر، كفرا، كونين، برعشيت، مجدل سلم، حانين، شقرا، بيت ياحون، الصوانة، شمع، طير حرفا، الضهيرة، الجبين، دير قانون راس العين، في جنوب لبنان والبقاع.
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