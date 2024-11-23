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إسرائيل تستوضح من بريطانيا احتمالية اعتقال نتنياهو

11/23/2024 5:10:20 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة "إن" إسرائيل تسعى للحصول على توضيح من حكومة المملكة المتحدة بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا دخل بريطانيا.

ونقلت صحيفة "آي نيوز" البريطانية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل تسعى لاستيضاح من لندن بشأن اعتقال
إذا دخل بريطانيا".

وذكر مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن "مذكرة الجنائية ستصعّب سفر نتنياهو إلى أوروبا؛ نظرا لكيفية تعامل الحكومات مع القرار".

وأضاف: "لن نمنع وزير خارجية بريطانيا من دخول إسرائيل بعد رد لندن على الجنائية الدولية".

والجمعة، لمحت الحكومة البريطانية إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين: "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".

وأضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل، الخميس؛ بسبب إصدارها مذكرتي توقيف غير مسبوقتين بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بحسب وكالة "فرانس برس".

ووقّعت المملكة المتحدة عام 1998 معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد ثلاثة أعوام من التاريخ المذكور.

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