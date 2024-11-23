إسرائيل تستوضح من بريطانيا احتمالية اعتقال نتنياهو

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN- قالت صحيفة "إن" إسرائيل تسعى للحصول على توضيح من حكومة المملكة المتحدة بشأن ما إذا كان سيتم اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
إذا دخل
بريطانيا.
ونقلت صحيفة "آي نيوز" البريطانية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن "إسرائيل تسعى لاستيضاح من لندن بشأن اعتقال
إذا دخل بريطانيا".
وذكر مسؤول إسرائيلي للصحيفة أن "مذكرة الجنائية ستصعّب سفر نتنياهو إلى أوروبا؛ نظرا لكيفية تعامل الحكومات مع القرار".
وأضاف: "لن نمنع وزير خارجية بريطانيا من دخول إسرائيل بعد رد لندن على الجنائية الدولية".
والجمعة، لمحت الحكومة البريطانية إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال بموجب مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر إلى المملكة المتحدة.
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحفيين: "هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية".
وأضاف: "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي"، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وأثارت المحكمة الجنائية الدولية غضب إسرائيل، الخميس؛ بسبب إصدارها مذكرتي توقيف غير مسبوقتين بحق نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، بحسب وكالة "فرانس برس".
ووقّعت المملكة المتحدة عام 1998 معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد ثلاثة أعوام من التاريخ المذكور.
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