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الغارديان: نتنياهو المطلوب يخاطر بتحويل إسرائيل إلى دولة منبوذة

11/23/2024 5:10:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) لندن / PNN- رأى تقرير لصحيفة "الغارديان" أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مطلوب للعدالة الدولية، ويُخاطر بتحويل إسرائيل إلى "دولة منبوذة".

وفي حين أن استراتيجية التجويع في قطاع غزة ستكون دائما غير قابلة للدفاع عنها، فإنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية هذا الأسبوع، لا يستطيع نتنياهو أن يلوم أحدا سوى نفسه.

وبحسب الصحيفة، "بفضل بنيامين نتنياهو، خطت إسرائيل خطوة أقرب إلى أن تصبح مصابة بالجذام بين الأمم".

ومن الآن فصاعدا، هناك نحو 124 دولة مغلقة فعليًا في وجه نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت؛ فإذا وطأت قدماهما أرض أي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، التي تشمل بريطانيا وأغلب أوروبا، فإنهما يواجهان خطر الاعتقال.

وعبّر عدد من الوزراء الإسرائيليين وحلفائهم عن غضبهم على المحكمة الجنائية الدولية، متهمين إياها بالتحيز والمعايير المزدوجة في توجيه اتهامات لإسرائيل لم توجهها قط ضد زعماء أي ديمقراطية غربية أخرى.

وتابعت الصحيفة: "لكن اللوم يقع بشكل مباشر على نتنياهو نفسه؛ لأن هذه الخطوة، التي تشير إلى عزلة جديدة لإسرائيل، كان من الممكن تجنبها تمامًا".

وفي مخالفة لكل السوابق الإسرائيلية، لم يتم إجراء أي تحقيق في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول أو في سير الحرب في غزة، وهذا فتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وذكرت الصحيفة أن "محور دعوى المحكمة الجنائية أخلاقي يُركز على التجويع وحرمان المدنيين من أساسيات الحياة؛ ما يجعل دفاع نتنياهو وحلفائه الذي يُركز على وحشية العدو خارج سياق القضية ككل"،
وبالتالي لا يمكن الدفاع عن استخدام "التجويع كوسيلة للحرب"، على حد تعبير المحكمة الجنائية الدولية.

ولطالما أشار الحلفاء الأمريكيون على نتنياهو وحكومته بأن تكون حربهم موجهة ضد مقاتلي حماس وليس ضد كامل الشعب الفلسطيني في غزة.


وأردفت الصحيفة أنه على الرغم من صعوبة إثبات الاتهامات المتعلقة بالسلوك العسكري للحرب من الناحية القانونية، فإن المساعدات تعتبر سلعة واضحة وقابلة للقياس، ما جعل عبث نتنياهو وحكومته في إمدادات الغذاء والدواء حجة قانونية دامغة أفضت إلى مذكرات الاعتقال.

وعلى الرغم من حجج إسرائيل وحلفائها بعدم عدالة المحكمة الجنائية ونظريات المؤامرة وتدخل السياسة وازدواجية المعايير، فإن الاتهامات لن تذوب.

ورغم صعوبة أن نرى نتنياهو في قفص الاتهام في لاهاي في أي وقت قريب، فإن المذكرات ستعزز الدعوات لفرض حظر على تصدير الأسلحة للجيش الإسرائيلي، وإجراء تحقيقات جنائية مع شخصيات سياسية وعسكرية إسرائيلية أدنى مستوى.

وسيؤدي ذلك إلى تسريع مسار إسرائيل نحو "الدولة المنبوذة" على المستوى الدولي، بحسب الصحيفة.


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