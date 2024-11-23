الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية
التاريخ
11/23/2024 5:10:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
قلقيلية /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران خدرج (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
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