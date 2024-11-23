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الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية

11/23/2024 5:10:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) قلقيلية /PNN-
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة قلقيلية.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عمران خدرج (25 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.


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