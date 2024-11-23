رئيس مجلس الأوقاف السنية يفتتح مسجد ملا محمد في منطقة سوق المنامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، مسجد ملا محمد في منطقة سوق المنامة، والذي أعيد تجديده وصيانته على نفقه عائلة أحمد بن حسن إبراهيم، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأوقاف السنية ومدير الإدارة وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة؛ ثمن الدكتور الهاجري ما تشهده مشاريع
بناء وإعمار دور العبادة من اهتمام كبير في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء.
مثمنًا دور عائلة أحمد بن حسن إبراهيم الذين جسدوا بدورهم وإسهامهم في هذا العمل الجليل مثالاً مشرفًا يحتذى به في الشراكة المجتمعية للحفاظ
على بيوت الله عامة، وعلى هذا المسجد خاصة، والذي يعد أحد معالم سوق المنامة وتاريخه الممتد لسنوات طويلة، والذي روعي في تجديده على الهوية للعمارة البحرينية التقليدية.
ونوه الدكتور الهاجري بحرص مجلس الأوقاف السنية على تطوير دور العبادة وتهيئتها بما يتناسب مع قيمتها الدينية ورسالتها السامية في المجتمع، مؤكداً بأن إدارة الأوقاف السنية قامت بإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، وذلك ضمن خطة منهجية واستراتيجية واضحة لمشاريع إعمار وصيانة وترميم دور العبادة.
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