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رئيس مجلس الأوقاف السنية يفتتح مسجد ملا محمد في منطقة سوق المنامة

11/23/2024 5:07:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) افتتح الشيخ الدكتور راشد بن محمد بن فطيس الهاجري، رئيس مجلس الأوقاف السنية، مسجد ملا محمد في منطقة سوق المنامة، والذي أعيد تجديده وصيانته على نفقه عائلة أحمد بن حسن إبراهيم، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأوقاف السنية ومدير الإدارة وعدد من المسؤولين.
وبهذه المناسبة؛ ثمن الدكتور الهاجري ما تشهده مشاريع بناء وإعمار دور العبادة من اهتمام كبير في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة من الحكومة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

مثمنًا دور عائلة أحمد بن حسن إبراهيم الذين جسدوا بدورهم وإسهامهم في هذا العمل الجليل مثالاً مشرفًا يحتذى به في الشراكة المجتمعية للحفاظ
على بيوت الله عامة، وعلى هذا المسجد خاصة، والذي يعد أحد معالم سوق المنامة وتاريخه الممتد لسنوات طويلة، والذي روعي في تجديده على الهوية للعمارة البحرينية التقليدية.
ونوه الدكتور الهاجري بحرص مجلس الأوقاف السنية على تطوير دور العبادة وتهيئتها بما يتناسب مع قيمتها الدينية ورسالتها السامية في المجتمع، مؤكداً بأن إدارة الأوقاف السنية قامت بإنجاز وتنفيذ العديد من المشاريع التنموية، وذلك ضمن خطة منهجية واستراتيجية واضحة لمشاريع إعمار وصيانة وترميم دور العبادة.

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