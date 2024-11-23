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خليجي بنك راعي ذهبي لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف السادسة عشر

11/23/2024 5:07:48 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قدم خليجي بنك رعايته الذهبية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف، والتي ستقام خلال الفترة من 27 ولغاية 30 نوفمبر الجاري، ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف وتقام على ملاعب النادي الملكي للجولف، بمشاركة دولية واسعة من العديد من اللاعبين الهواة والمحترفين الذين سيتنافسون على كأس البطولة الغالية.
وأعرب سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، عن شكره وامتنانه للاتحاد البحريني للجولف على اتاحتهم الفرصة للمشاركة في رعاية هذه البطولة التي اصبحت احدى البطولات الدولية، والتي يسعى العديد من اللاعبين الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم للمشاركة فيها، مؤكداً بأن هذا الدعم يأتي من حرص
المسؤولين في مجلس ادارة البنك على تشجيع استضافة البطولات والانشطة الرياضية الدولية التي تقام في مملكة البحرين، بهدف نجاحها واظهارها بالصورة المطلوبة في التنظيم والإدارة، معربا عن سعادته لدعم خليجي بنك لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف سنوياً، مؤكداً ان هذا الدعم المتواصل يأتي بالتزام البنك في رعاية الشباب البحريني وتطبيق الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع الرياضي عن طريق المشاركة في رعاية هذه البطولة.

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