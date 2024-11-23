خليجي بنك راعي ذهبي لبطولة كأس الملك حمد الدولية للجولف السادسة عشر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) قدم خليجي بنك رعايته الذهبية لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف، والتي ستقام خلال الفترة من 27 ولغاية 30 نوفمبر الجاري، ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف وتقام على ملاعب
النادي الملكي للجولف، بمشاركة دولية واسعة من العديد من اللاعبين الهواة والمحترفين الذين سيتنافسون على كأس البطولة الغالية.
وأعرب سطام سليمان القصيبي، الرئيس التنفيذي لخليجي بنك، عن شكره وامتنانه للاتحاد البحريني للجولف على اتاحتهم الفرصة للمشاركة في رعاية هذه البطولة التي اصبحت احدى البطولات الدولية، والتي يسعى العديد من اللاعبين الهواة والمحترفين من مختلف دول العالم للمشاركة فيها، مؤكداً بأن هذا الدعم يأتي من حرص
المسؤولين في مجلس ادارة البنك على تشجيع استضافة البطولات والانشطة الرياضية الدولية التي تقام في مملكة البحرين، بهدف نجاحها واظهارها بالصورة المطلوبة في التنظيم والإدارة، معربا عن سعادته لدعم خليجي بنك لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف سنوياً، مؤكداً ان هذا الدعم المتواصل يأتي بالتزام البنك في رعاية الشباب البحريني وتطبيق الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص والقطاع الرياضي عن طريق المشاركة في رعاية هذه البطولة.
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