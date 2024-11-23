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دانات يحتفي بإطلاق كتاب نفائس مجوهرات الأسرة العلوية في معرض الجواهر العربية

11/23/2024 5:07:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينظم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" حفلًا خاصًا لإطلاق كتاب "نفائس مجوهرات الأسرة العلوية"، والذي يستعرض جوانب من المقتنيات النادرة والثمينة من المجوهرات واللؤلؤ التي امتلكتها الأسرة العلوية، والتي تمتد جذورها إلى محمد علي باشا في مصر، وقد اشتهر بعض أفرادها بشغفهم باقتناء كل ما هو متميز وفريد.
وسينظم معهد "دانات" الحفل في جناحه بمعرض الجواهر العربية، يوم الجمعة المقبل، بحضور أمينة الدمرداش، حفيدة الأميرة فائقة شقيقة الملك فاروق الأول ملك مصر، وجدتها الكبرى الملكة نازلي والملك فؤاد الأول.
وكتاب "نفائس مجوهرات الأسرة العلوية"، من تأليف الدكتور عبد الله محمد السليطي، وصادر عن مؤسسة نفائس بالتعاون مع معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، ويأخذنا الكتاب في رحلة عبر الزمن مستعرضًا تاريخ مجوهرات الأسرة العلوية من التصاميم التقليدية إلى الحديثة، كما يبرز الأحجار الكريمة المستخدمة في صناعة هذه التحف الفنية، مثل اللؤلؤ والياقوت والزمرد، إضافة إلى المعادن النفيسة كالذهب والفضة، ويسلط الضوء أيضًا على التقنيات الحرفية الدقيقة التي استخدمت في صياغة هذه المجوهرات التي عكست ذوقًا رفيعًا وأناقة لا مثيل لها.
ويُعد الكتاب قطعة فنية فريدة ومرجعًا علميًا وثقائيًا لهواة اقتناء الكتب النادرة والباحثين في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة.
وبهذه المناسبة؛ قالت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لـ "دانات": "يسعدنا ويشرفنا التعاون مع مؤسسة نفائس والدكتور عبد الله محمد السليطي لإصدار هذا الكتاب الذي يمثل مرجعًا قيمًا يكشف عن تاريخ غني من الإبداع والحرفية في صناعة المجوهرات الملكية، ونافذة على عالم من الأناقة والفخامة الذي عاشته الأسرة العلوية، إلى جانب كونه مرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بتاريخ المجوهرات والفنون".
وأضافت "تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المعهد على المساهمة في الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي المتعلق باللؤلؤ والمجوهرات في منطقة الخليج والعالم العربي ونقله بكل أمانة للأجيال القادمة"، ودعت جمشير جميع الباحثين والخبراء والمهتمين بمجال المجوهرات والأحجار الكريمة لحضور هذه الفعالية للاطلاع على محتوى الكتاب الذي يمثل إضافة قيمة للمكتبة العربية.
ومن جانبه؛ قال الدكتور عبدالله السليطي إن العمل يتناول مجموعة نادرة من مجوهرات الأسرة الملكية في مصر، ويستعرض سيرة تاريخية عن حكام مصر وملوكها بدءًا من محمد علي باشا والي مصر وحتى الملك فؤاد الثاني.
وأكد السليطي أن الكتاب يعتبر أحد أبرز المجموعات الملكية في الوطن العربي، إذ يحتوي على هدايا ومشغولات فريدة ذات طابع ملكي مميز تعكس ملامح التاريخ الملكي المصري الحديث. تمتاز هذه المجوهرات بندرتها ودقة مشغولاتها، وقد تم صنعها من قبل بيوت المجوهرات العالمية الأوروبية، مما يضفي قيمة تاريخية وثقافية كبيرة عليها. من بين القطع المهمة التي يسلط الكتاب الضوء عليها، قلادة محمد علي، وهي مصنوعة من الذهب والماس التي تم تصنيعها بأمر من السلطان حسين كامل.
كما أعرب السليطي عن شكره لمعهد "دانات"، برئاسة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة " دانات"، على الدعم والمساندة التي قدموها لإنجاز هذا الكتاب. وشكر أيضًا مؤسسة نفائس على دعمها المستمر في تصميم وإنتاج هذا العمل، الذي يعتبر مرجعًا أساسيًا للباحثين في مجال المجوهرات المتعلقة بملوك الأسرة العلوية في الشرق الأوسط.
وأعرب الدكتور السليطي عن أمله في إصدار الكتاب بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية، ليعم النفع والفائدة على مستوى عالمي.
هذا وسيكون الكتاب متاحًا في بوتيك نفائس بالمنامة ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، ويمكن للمهتمين اقتناؤه والاطلاع على ما يقدمه من معلومات وصور قيمة ونادرة عن تاريخ مجوهرات الأسرة العلوية.Top of Form

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