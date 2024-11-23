دانات يحتفي بإطلاق كتاب نفائس مجوهرات الأسرة العلوية في معرض الجواهر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينظم معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات" حفلًا خاصًا لإطلاق كتاب "نفائس مجوهرات الأسرة العلوية"، والذي يستعرض جوانب من المقتنيات النادرة والثمينة من المجوهرات واللؤلؤ التي امتلكتها الأسرة العلوية، والتي تمتد جذورها إلى محمد علي باشا في مصر، وقد اشتهر بعض أفرادها بشغفهم باقتناء كل ما هو متميز وفريد.
وسينظم معهد "دانات" الحفل في جناحه بمعرض الجواهر العربية، يوم الجمعة المقبل، بحضور أمينة الدمرداش، حفيدة الأميرة فائقة شقيقة الملك فاروق الأول ملك
مصر، وجدتها الكبرى الملكة نازلي والملك فؤاد الأول.
وكتاب "نفائس مجوهرات الأسرة العلوية"، من تأليف الدكتور عبد الله محمد السليطي، وصادر عن مؤسسة نفائس بالتعاون مع معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، ويأخذنا الكتاب في رحلة عبر الزمن مستعرضًا تاريخ مجوهرات الأسرة العلوية من التصاميم التقليدية إلى الحديثة، كما يبرز الأحجار الكريمة المستخدمة في صناعة هذه التحف الفنية، مثل اللؤلؤ والياقوت والزمرد، إضافة إلى المعادن النفيسة كالذهب والفضة، ويسلط الضوء أيضًا على التقنيات الحرفية الدقيقة التي استخدمت في صياغة هذه المجوهرات التي عكست ذوقًا رفيعًا وأناقة لا مثيل لها.
ويُعد الكتاب قطعة فنية فريدة ومرجعًا علميًا وثقائيًا لهواة اقتناء الكتب النادرة والباحثين في مجال المجوهرات والأحجار الكريمة.
وبهذه المناسبة؛ قالت نورة جمشير الرئيس التنفيذي لـ "دانات": "يسعدنا ويشرفنا التعاون مع مؤسسة نفائس والدكتور عبد الله محمد السليطي لإصدار هذا الكتاب الذي يمثل مرجعًا قيمًا يكشف عن تاريخ غني من الإبداع والحرفية في صناعة المجوهرات الملكية، ونافذة على عالم من الأناقة والفخامة الذي عاشته الأسرة العلوية، إلى جانب كونه مرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بتاريخ المجوهرات والفنون".
وأضافت "تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المعهد على المساهمة في الحفاظ على الإرث الثقافي والتاريخي المتعلق باللؤلؤ والمجوهرات في منطقة الخليج والعالم العربي ونقله بكل أمانة للأجيال القادمة"، ودعت جمشير جميع الباحثين والخبراء والمهتمين بمجال المجوهرات والأحجار الكريمة لحضور هذه الفعالية للاطلاع على محتوى الكتاب الذي يمثل إضافة قيمة للمكتبة العربية.
ومن جانبه؛ قال الدكتور عبدالله السليطي إن العمل يتناول مجموعة نادرة من مجوهرات الأسرة الملكية في مصر، ويستعرض سيرة تاريخية عن حكام مصر وملوكها بدءًا من محمد علي باشا والي مصر وحتى الملك فؤاد الثاني.
وأكد السليطي أن الكتاب يعتبر أحد أبرز المجموعات الملكية في الوطن العربي، إذ يحتوي على هدايا ومشغولات فريدة ذات طابع ملكي مميز تعكس ملامح التاريخ الملكي المصري الحديث. تمتاز هذه المجوهرات بندرتها ودقة مشغولاتها، وقد تم صنعها من قبل بيوت المجوهرات العالمية الأوروبية، مما يضفي قيمة تاريخية وثقافية كبيرة عليها. من بين القطع المهمة التي يسلط الكتاب الضوء عليها، قلادة محمد علي، وهي مصنوعة من الذهب والماس التي تم تصنيعها بأمر من السلطان حسين كامل.
كما أعرب السليطي عن شكره لمعهد "دانات"، برئاسة نورة جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة " دانات"، على الدعم والمساندة التي قدموها لإنجاز هذا الكتاب. وشكر أيضًا مؤسسة نفائس على دعمها المستمر في تصميم وإنتاج هذا العمل، الذي يعتبر مرجعًا أساسيًا للباحثين في مجال المجوهرات المتعلقة بملوك الأسرة العلوية في الشرق الأوسط.
وأعرب الدكتور السليطي عن أمله في إصدار الكتاب بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية، ليعم النفع والفائدة على مستوى عالمي.
هذا وسيكون الكتاب متاحًا في بوتيك نفائس بالمنامة ومعهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة "دانات"، ويمكن للمهتمين اقتناؤه والاطلاع على ما يقدمه من معلومات وصور قيمة ونادرة عن تاريخ مجوهرات الأسرة العلوية.Top of Form
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