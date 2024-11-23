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في أحدث دراساتها حول المرأة والفضاء.. مملكة البحرين تتصدر مؤشرات الأمم المتحدة في قطاع الفضاء

11/23/2024 5:07:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء عن تصدر مملكة البحرين لمؤشرات الأمم المتحدة بشأن مساهمة المرأة في قطاع الفضاء، جاء ذلك في الدراسة الصادرة مؤخرًا عن برنامج "الفضاء من أجل المرأة" التابع لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والتي تحمل عنوان "معالم المساواة بين الجنسين في قطاع الفضاء".
هذه الدراسة الشاملة، التي تم الكشف عنها في المؤتمر الدولي الخامس والسبعين للملاحة الفضائية، هي الأكبر من نوعها، حيث تضم رؤى وبيانات إحصائية من 53 وكالة فضاء ومنظمة فضائية من مختلف دول العالم.
وكشفت الدراسة أن النساء يشكلن 30٪ من القوى العاملة في منظمات الفضاء في القطاع العام، لكن تمثيلهن يظل منخفضًا في المناصب القيادية ومجالس الإدارة، حيث يشغلن 19٪ فقط من مناصب مجلس الإدارة و21٪ من المناصب القيادية. كما أوضحت الدراسة أن النساء ممثلات بشكل أقل بكثير في الأدوار الفنية ورواد الفضاء وصناعة السياسات، ومع ذلك تتصدر النساء في الأدوار التعليمية، والتوعية، والموارد البشرية، والإدارية.
وتشير هذه الدراسة إلى خطوة محورية نحو سد الفجوة بين الجنسين في صناعة الفضاء، وتسلط الضوء على الجهود الجارية والحاجة إلى سياسات أكثر قوة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء القطاع.
يذكر أنه تم إجراء هذه الدراسة بدعم من حكومة جمهورية كوريا. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت حكومة كندا ووكالة الفضاء الكندية بمدخلات قيمة نحو تطوير "مجموعة أدوات دمج النوع الاجتماعي في قطاع الفضاء"، حيث توفر هذه المجموعة حلولاً عملية للدول الأعضاء لتعزيز المساواة بين الجنسين ودمج منظور النوع الاجتماعي في سياسات وممارسات الفضاء.
وحول دور مملكة البحرين في إعداد هذه الدراسة والنتائج التي حققتها، قال الدكتور إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء: "شاركت مملكة البحرين ممثلة في الهيئة بفعالية في إعداد هذه الدراسة من خلال تقديم المعلومات المطلوبة والاجابة على الاستفسارات من فريق الإعداد، إضافة لمساهمة عدد من منتسبات الهيئة في الجهود التي مهدت لتنفيذ هذه الدراسة الأممية. كما ان الهيئة حريصة على تعزيز المساواة بين الجنسين في مختلف مبادراتها الفضائية، بما يحقق توجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ويعكس التزام مملكة البحرين بخلق قطاع فضائي وطني شامل من خلال مشاركتها في برامج مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي وجهودها لتنفيذ سياسات تمكين المرأة في قطاع مهم وحيوي مثل قطاع الفضاء. إن نجاحات المملكة في تمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يعد نموذجا لدول العالم التي تسعى إلى تحقيق التكافؤ بين الجنسين في صناعة الفضاء".

وأوضح الدكتور العسيري: "أن نتائج الدراسة أكدت على صحة النهج الذي تتبناه مملكة البحرين نحو تمكين المرأة بمتابعة من المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي قرينة ملك البلاد المعظم، حيث احتلت المملكة المركز الأول على مستوى دول آسيا والمحيط الهادئ، وعلى مستوى العالم احتلت المركز الثالث مكرر في مؤشر التمثيل العام للمرأة في منظمات الفضاء في القطاع العام"، والمركز الرابع في مؤشر " القيادة النسائية في مؤسسات الفضاء بالقطاع العام"، والمركز الخامس في مؤشر "تمثيل المرأة في الإدارة في منظمات الفضاء في القطاع العام"، حيث تجاوزت نسبة النساء 50% في كافة هذه المؤشرات. ومجلس إدارة الهيئة وإدارتها التنفيذية حريصين على المحافظة على هذه النتائج والسعي لتحقيق مزيد من التقدم في كافة المؤشرات".
من جانبها؛ قالت مهندسة الفضاء عائشة الحرم رئيس قطاع تصميم الأقمار الاصطناعية في الهيئة: "إن تصدر مملكة البحرين لمؤشرات تمكين المرأة في هذا المجال هو إنجاز غير مسبوق ويُبرز التزام المملكة بتعزيز مكانة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي يجعلها مثالاً يُحتذى به في تمكين المرأة في قطاع الفضاء، وهو قطاع عالمي يُعرف بتدني تمثيل المرأة فيه. لقد أتاحت إدارة الهيئة لي الفرصة للمشاركة ضمن فريق الخبراء المعني بمبادرة "الفضاء من أجل المرأة" والذي ساهم في توفير المعلومات حول تمثيل المرأة في وكالات الفضاء والمنظمات العالمية المعنية بقطاع الفضاء، إضافة إلى إجراء مقارنات شاملة بين السياسات الداعمة لتواجد المرأة وتقدمها في قطاع الفضاء. وقد كانت التجربة فرصة مميزة لتعريف ممثلي الدول المشاركة بمكانة المرأة في المجتمع البحريني وما حققته من إنجازات على كافة الأصعدة تُظهر دعم قيادتنا الرشيدة في خلق بيئة متكاملة تسعى لتمكين المرأة وتقديمها كشريك حقيقي في التطور العلمي والمعرفي".
كما بينت الأستاذة أمل البنعلي رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والمشاريع في الهيئة: "أن نتائج هذه الدراسة وحصول الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء هذا العام على شهادة تكريم من المنظمة الدولية للملاحة الفضائية نظير تحقيقها لتكافؤ الفرص بين الجنسين، وتمكين الشباب، وكذلك إحرازها في عام 2022 لجائزة "3G Diversity" العالمية المقدّمة من قبل المنظمة نفسها، لتميٌزها على أكثر من 75 دولة من حيث نسبة المرأة في قطاع الفضاء على المستوى العالمي، ومتوسط عمر منتسبيها وحرصها على التميز ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يؤكد على أن الهيئة ماضية قدماً في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في قطاع الفضاء وعلوم المستقبل بخطى ثابته ووفق منهجية مدروسة".

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