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(مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع) و(جامعة كاليفورنيا - بيركلي) يوقعان مذكرة لدعم الابتكار والابداع

11/23/2024 4:41:14 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 11 (كونا) -- وقع (مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع) مذكرة تفاهم مع (جامعة كاليفورنيا - بيركلي) بهدف تعزيز التعاون الدولي ودعم الابتكار والإبداع بما يعود بالفائدة على المبتكرين والمبدعين الكويتيين.
وذكر (مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع) في بيان تلقت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان توقيع المذكرة تم أمس الجمعة في (كلية هاس لإدارة الاعمال) التابعة ل (جامعة كاليفورنيا - بيركلي) خلال زيارة وفد من المركز إلى الولايات المتحدة.
وقال المدير العام ل (مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع) وهو أحد مراكز (مؤسسة الكويت للتقدم العلمي) ندا الديحاني في تصريح صحفي عقب التوقيع إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع (جامعة كاليفورنيا - بيركلي) احدى أعرق الجامعات الأمريكية والعالمية والمعروفة بمبادراتها في دعم الابتكار والذكاء الاصطناعي تندرج ضمن جهود المركز لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال.
وأضاف الديحاني ان المذكرة التي تشمل أيضا التعاون مع مركز (امينا) لريادة الأعمال والتنمية التابع للجامعة تعنى بتصميم وتطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم الموهوبين والمبتكرين والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل (التحول الرقمي) و(التعليم) و(الطاقة) علاوة على تقديم ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة تعزز من قدرات المبتكرين.
ولفت الى أن "مثل هذه المبادرات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون بين (مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع) والجهات العالمية الرائدة بما يعزز من بيئة الإبداع والابتكار في الكويت ويدعم مبتكريها للوصول إلى العالمية".
وأكد في هذا المجال أهمية توقيع المذكرة مع (جامعة كاليفورنيا - بيركلي) التي أسست عام 1868 وتعد إحدى اعرق الجامعات على مستوى العالم كما تحتل المرتبة العاشرة عالميا وفقا لتصنيف (كيو اس) العالمي للجامعات (2024).
يذكر ان (جامعة كاليفورنيا - بيركلي) تعرف بكونها موطنا لأكثر من 110 حائزين على (جائزة نوبل) بين خريجيها وأعضاء هيئة التدريس.
وذكر الديحاني ان الجامعة تقدم كذلك ورش عمل تعزز مهارات التفكير التصميمي والتفكير الحسابي والعمل في مختبرات الروبوتات والتصنيع (ستيم) مع تقديم تدريب مهني في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفنون الرقمية وإعادة التدوير ومجمل هذه المبادرات تعكس التزامها بدعم الابتكار وتعزيز التنمية المستدامة.
ولفت الى ان مركز (امينا) التابع للجامعة يدير كذلك برامج ريادية تركز على التنمية المستدامة والتحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إذ يقدم المركز برامج احتضان وتسريع للشركات الناشئة كما نجح في تدريب أكثر من 10 الاف شخص من خلال 200 ورشة عمل وبرنامج تدريبي. (النهاية)

ع س ج / ا ب خ



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