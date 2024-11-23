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تقرير متخصص: 12ر2 مليار دينار أرباحا صافية ل138 شركة مدرجة بالبورصة في 9 أشهر

11/23/2024 4:41:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) - ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغ 138 شركة أي ما يعادل نحو 5ر96 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 143 شركة وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية.
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان تلك الشركات حققت صافي أرباح بنحو 12ر2 مليار دينار كويتي (نحو 4ر6 مليار دولار) أي بارتفاع بنسبة 8ر3 في المئة مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 البالغ نحو 047ر2 مليار دينار كويتي (نحو 2ر6 مليار دولار).
وقال انه عند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 9ر696 مليون دينار كويتي (نحو 12ر2 مليار دولار) مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 1ر685 مليون دينار (نحو ملياري دولار) نجدها قد ارتفعت بنحو 7ر1 في المئة بينما انخفضت بنحو 4ر6 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 1ر744 مليون دينار (نحو 2ر2 مليار دولار).
واضاف التقرير أنه زادت 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا من مستوى أرباحها عند مقارنة أدائها مع أداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بينما تراجعت أرباح 3 قطاعات وزاد قطاع وحيد من خسائره.
وأوضح ان أفضل القطاعات لمستوى الأرباح المطلقة وثانيها في ارتفاع مستوى الأداء كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 245ر1 مليار دينار (نحو 7ر3 مليار دولار) مقارنة بنحو 191ر1 مليار دينار (نحو 6ر3 مليار دولار) أي بارتفاع مطلق بنحو 8ر54 مليون دينار (نحو 14ر 167 مليون دولار) أو بنسبة 6ر4 في المئة.
وأضاف التقرير ان ثاني القطاعات بمستوى الأرباح المطلق وأولها لارتفاع مستوى أداء كان قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 5ر245 مليون دينار (نحو 7ر748 مليون دولار) مقابل نحو 4ر176 مليون دينار (نحو 538 مليون دولار) أي مرتفعة بنحو 1ر69 مليون دينار (نحو 7ر210 مليون دولار) وبنسبة 2ر39 في المئة.
ولفت إلى ان قطاع الصناعة حل ثالثا والذي حقق أرباحا بنحو 1ر130 مليون دينار (نحو 8ر396 مليون دولار) مقارنة بنحو 7ر127 مليون دينار (نحو 4ر389 مليون دولار) أي بزيادة قيمتها 3ر2 مليون دينار (نحو 015ر7 مليون دولار) ونسبتها 8ر1 في المئة.
وأوضح التقرير انه على النقيض كان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح وإن ظل ثالثا في مستوى أرباحه المطلقة كان من نصيب قطاع الاتصالات فقد بلغت أرباحه نحو 1ر201 مليون دينار (نحو 3ر613 مليون دولار) نزولا من مستوى 288 مليون دينار (نحو 4ر878 مليون دولار) حققها في الفترة المماثلة من العام الماضي أي منخفضة بنحو 9ر86 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) أو بنحو 2ر30 في المئة.
وقال ان نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 85 شركة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023 من ضمنها زادت 63 شركة مستوى أرباحها و22 شركة إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها أي أن 6ر61 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.
وأضاف التقرير "حققت 53 شركة هبوطا في مستوى أدائها ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها بينما 16 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر".
واختتم تقرير الشال موضحا ان قائمة أعلى الشركات الرابحة حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 447ر1 مليار دينار (نحو 4ر4 مليار دولار) أو نحو 1ر68 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. (النهاية)

م ك ع / ط م ا



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