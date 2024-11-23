تقرير متخصص: 12ر2 مليار دينار أرباحا صافية ل138 شركة مدرجة بالبورصة في 9 أشهر

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 23 - 11 (كونا) - ذكر تقرير اقتصادي متخصص ان عدد الشركات المدرجة في بورصة الكويت التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسعة الأولى من 2024 بلغ 138 شركة أي ما يعادل نحو 5ر96 في المئة من عدد الشركات المدرجة البالغ 143 شركة وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها المالية.
وقال تقرير الشال للاستشارات الصادر اليوم السبت ان تلك الشركات حققت صافي أرباح بنحو 12ر2 مليار دينار كويتي (نحو 4ر6 مليار دولار) أي بارتفاع بنسبة 8ر3 في المئة مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 البالغ نحو 047ر2 مليار دينار كويتي (نحو 2ر6 مليار دولار).
وقال انه عند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الجاري البالغة نحو 9ر696 مليون دينار كويتي (نحو 12ر2 مليار دولار) مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة والبالغة نحو 1ر685 مليون دينار (نحو ملياري دولار) نجدها قد ارتفعت بنحو 7ر1 في المئة بينما انخفضت بنحو 4ر6 في المئة عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول من عام 2024 البالغة نحو 1ر744 مليون دينار (نحو 2ر2 مليار دولار).
واضاف التقرير أنه زادت 9 قطاعات من أصل 13 قطاعا من مستوى أرباحها عند مقارنة أدائها مع أداء الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بينما تراجعت أرباح 3 قطاعات وزاد قطاع وحيد من خسائره.
وأوضح ان أفضل القطاعات لمستوى الأرباح المطلقة وثانيها في ارتفاع مستوى الأداء كان قطاع البنوك الذي حقق أرباحا بنحو 245ر1 مليار دينار (نحو 7ر3 مليار دولار) مقارنة بنحو 191ر1 مليار دينار (نحو 6ر3 مليار دولار) أي بارتفاع مطلق بنحو 8ر54 مليون دينار (نحو 14ر 167 مليون دولار) أو بنسبة 6ر4 في المئة.
وأضاف التقرير ان ثاني القطاعات بمستوى الأرباح المطلق وأولها لارتفاع مستوى أداء كان قطاع الخدمات المالية بتحقيقه أرباحا بلغت نحو 5ر245 مليون دينار (نحو 7ر748 مليون دولار) مقابل نحو 4ر176 مليون دينار (نحو 538 مليون دولار) أي مرتفعة بنحو 1ر69 مليون دينار (نحو 7ر210 مليون دولار) وبنسبة 2ر39 في المئة.
ولفت إلى ان قطاع الصناعة حل ثالثا والذي حقق أرباحا بنحو 1ر130 مليون دينار (نحو 8ر396 مليون دولار) مقارنة بنحو 7ر127 مليون دينار (نحو 4ر389 مليون دولار) أي بزيادة قيمتها 3ر2 مليون دينار (نحو 015ر7 مليون دولار) ونسبتها 8ر1 في المئة.
وأوضح التقرير انه على النقيض كان أكبر انخفاض في مستوى الأرباح وإن ظل ثالثا في مستوى أرباحه المطلقة كان من نصيب قطاع الاتصالات فقد بلغت أرباحه نحو 1ر201 مليون دينار (نحو 3ر613 مليون دولار) نزولا من مستوى 288 مليون دينار (نحو 4ر878 مليون دولار) حققها في الفترة المماثلة من العام الماضي أي منخفضة بنحو 9ر86 مليون دينار (نحو 265 مليون دولار) أو بنحو 2ر30 في المئة.
وقال ان نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تشير إلى تحسن أداء 85 شركة مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2023 من ضمنها زادت 63 شركة مستوى أرباحها و22 شركة إما تحولت إلى الربحية أو خفضت من مستوى خسائرها أي أن 6ر61 في المئة من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدما في الأداء.
وأضاف التقرير "حققت 53 شركة هبوطا في مستوى أدائها ضمنها 37 شركة انخفض مستوى أرباحها بينما 16 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر".
واختتم تقرير الشال موضحا ان قائمة أعلى الشركات الرابحة حققت عشر شركات قيادية أرباحا بنحو 447ر1 مليار دينار (نحو 4ر4 مليار دولار) أو نحو 1ر68 في المئة من إجمالي الأرباح المطلقة لكل الشركات المعلنة. (النهاية)
م ك ع / ط م ا
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