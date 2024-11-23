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الرئيس الأمريكي المنتخب يعين رجل الأعمال سكوت بيسنت وزيرا للخزانة

11/23/2024 4:41:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعيين رجل الأعمال سكوت بيسنت في منصب وزير الخزانة بإدارته التي ستتسلم الحكم في 20 يناير المقبل.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الجمعة إن بيسنت "لطالما كان مدافعا قويا عن أجندة الولايات المتحدة .. وسيساعدني على الدخول في عصر ذهبي جديد للبلاد".
وشدد على أن بيسنت سيعمل على "ضمان عدم ترك أي أمريكي في الخلف خلال الطفرة الاقتصادية المقبلة الأعظم".
وكان ترامب قد اعلن في بيانات منفصلة تعيين لاعب اتحاد كرة القدم الأمريكي السابق سكوت تيرنر لشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والنائب لوري تشافيز لمنصب وزير العمل.
كما أعلن تعيين مدير ل (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) ومدير ل (ادارة الغذاء والدواء) على أن تتولى الوكالتان الفيدراليتان مهمات صحية بينها تقديم المشورة الصحية والترخيص للأدوية واللقاحات.
وتشترط في جميع هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ عكس بعض التعيينات الأقل مستوى وظيفي والمناصب التي يعمل أصحابها مباشرة في البيت الأبيض.
ومن المقرر ان تتسلم إدارة ترامب السلطة بعد حوالي شهرين حيث يبدأ الرئيس الجمهوري ولاية ثانية في البيت الأبيض تدوم حتى 20 يناير 2029. (النهاية)

ع س ج / م ع ح ع



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