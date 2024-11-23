الرئيس الأمريكي المنتخب يعين رجل الأعمال سكوت بيسنت وزيرا للخزانة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 23 - 11 (كونا) -- أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
تعيين رجل الأعمال سكوت بيسنت في منصب وزير
الخزانة بإدارته التي ستتسلم الحكم في 20 يناير المقبل.
وقال ترامب في بيان مساء أمس الجمعة إن بيسنت "لطالما كان مدافعا قويا عن أجندة الولايات المتحدة .. وسيساعدني على الدخول في عصر ذهبي جديد للبلاد".
وشدد على أن بيسنت سيعمل على "ضمان عدم ترك أي أمريكي في الخلف خلال الطفرة الاقتصادية المقبلة الأعظم".
وكان ترامب قد اعلن في بيانات منفصلة تعيين لاعب
اتحاد كرة القدم
الأمريكي السابق سكوت تيرنر لشغل منصب وزير الإسكان والتنمية الحضرية والنائب لوري تشافيز لمنصب وزير العمل.
كما أعلن تعيين مدير ل (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) ومدير ل (ادارة الغذاء والدواء) على أن تتولى الوكالتان الفيدراليتان مهمات صحية بينها تقديم المشورة الصحية والترخيص للأدوية واللقاحات.
وتشترط في جميع هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ عكس بعض التعيينات الأقل مستوى وظيفي والمناصب التي يعمل أصحابها مباشرة في البيت الأبيض.
ومن المقرر ان تتسلم إدارة ترامب السلطة بعد حوالي شهرين حيث يبدأ الرئيس الجمهوري ولاية ثانية في البيت الأبيض تدوم حتى 20 يناير 2029. (النهاية)
ع س ج / م ع ح ع
MENAFN23112024000071011013ID1108917536
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.