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لبنان .. قتلى وجرحى في غارة للاحتلال الاسرائيلي على مبنى سكني ببيروت

11/23/2024 4:41:10 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 11 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم السبت أن طيران الاحتلال الاسرائيلي شن غارة على مبنى سكني في منطقة (البسطة الفوقا) بالعاصمة بيروت ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وقالت الوكالة إن طيران الاحتلال استهدف مبنى سكنيا مكونا من ثمانية طوابق ما ادى الى تدميره وتضرر عدد كبير من المباني المحيطة.
واشارت الى ان فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في الشارع الذي استهدف فيه المبنى مضيفة أن الغارة تسببت بحفرة عميقة نتيجة استخدام "قنابل خارقة للتحصينات" والتي تعرف ايضا ب "مدمرة الملاجئ".
واضافت الوكالة ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت الحقت دمارا كبيرا بعدد من المباني السكنية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي توغلات وغارات جوية عنيفة للاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / م ع ح ع



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