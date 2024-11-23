لبنان .. قتلى وجرحى في غارة للاحتلال الاسرائيلي على مبنى سكني ببيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 23 - 11 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم السبت أن طيران
الاحتلال الاسرائيلي شن غارة على مبنى سكني في منطقة (البسطة الفوقا) بالعاصمة بيروت ما أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.
وقالت الوكالة إن طيران الاحتلال استهدف مبنى سكنيا مكونا من ثمانية طوابق ما ادى الى تدميره وتضرر عدد كبير من المباني المحيطة.
واشارت الى ان فرق الإنقاذ تعمل على رفع الأنقاض في الشارع الذي استهدف فيه المبنى مضيفة أن الغارة تسببت بحفرة عميقة نتيجة استخدام "قنابل خارقة للتحصينات" والتي تعرف ايضا ب "مدمرة الملاجئ".
واضافت الوكالة ان طيران الاحتلال الاسرائيلي شن سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت الحقت دمارا كبيرا بعدد من المباني السكنية.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي توغلات وغارات جوية عنيفة للاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / م ع ح ع
MENAFN23112024000071011013ID1108917535
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.