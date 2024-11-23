Sunday, 24 November 2024 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مندوبو الجامعة العربية يعقدون دورة غير عادية غدا لبحث تهديدات الاحتلال ضد العراق

11/23/2024 4:41:09 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد لمناقشة تهديدات الاحتلال الاسرائيلي ضد العراق.
وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الأمانة العامة تلقت طلبا عراقيا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول الأعضاء للتشاور والاتفاق على عقد الدورة غدا الأحد مشيرا الى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي.
وجاء في المذكرة العراقية التي تم تقديمها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ووزعت على دولها الأعضاء أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وردت في رسالة موجهة منه إلى مجلس الأمن والتي يسعى من خلالها الي توسيع ممارساته العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد مساء أمس الجمعة أن بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي وانها لم ترد على تلك الرسائل.(النهاية)

م ف م / م ع ح ع



MENAFN23112024000071011013ID1108917534

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث