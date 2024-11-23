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لبنان: مقتل اربعة أشخاص واصابة 23 آخرين في غارة للاحتلال على بيروت

11/23/2024 4:41:06 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 23 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ان الغارة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (البسطة الفوقا) بالعاصمة بيروت اسفرت في حصيلة أولية عن مقتل اربعة اشخاص.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة القول في بيان إن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة 23 آخرين.
ومن جانبها ذكرت الوكالة ان طيران الاحتلال استهدف في غارته على منطقة (البسطة الفوقا) مبنى سكنيا مكون من 8 طوابق ما ادى الى تدميره وتضرر عدد كبير من المباني المحيطة.
وفي حادث منفصل اغارت مسيرة تابعة للاحتلال على صيادين عند شاطئ مدينة (صور) جنوبي لبنان ما ادى إلى مقتل احدهم واصابة آخر.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي توغلات وغارات جوية عنيفة للاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)

ا ي ب / ا ب خ



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