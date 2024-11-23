لبنان: مقتل اربعة أشخاص واصابة 23 آخرين في غارة للاحتلال على بيروت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بيروت - 23 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت ان الغارة التي شنها الاحتلال الاسرائيلي على منطقة (البسطة الفوقا) بالعاصمة بيروت اسفرت في حصيلة أولية عن مقتل اربعة اشخاص.
ونقلت (الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية) عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة القول في بيان إن الغارة أسفرت كذلك عن إصابة 23 آخرين.
ومن جانبها ذكرت الوكالة ان طيران
الاحتلال استهدف في غارته على منطقة (البسطة الفوقا) مبنى سكنيا مكون من 8 طوابق ما ادى الى تدميره وتضرر عدد كبير من المباني المحيطة.
وفي حادث منفصل اغارت مسيرة تابعة للاحتلال على صيادين عند شاطئ مدينة (صور) جنوبي لبنان ما ادى إلى مقتل احدهم واصابة آخر.
ويشهد لبنان منذ ال23 من سبتمبر الماضي توغلات وغارات جوية عنيفة للاحتلال الاسرائيلي على مختلف المناطق ما تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة ونزوح مئات الالاف من السكان. (النهاية)
ا ي ب / ا ب خ
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