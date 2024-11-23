Sunday, 24 November 2024 12:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


حملة لتنظيف حديقة شاطئ (أبراج الكويت) بتعاون بيئي مشترك

11/23/2024 4:41:01 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- نظمت الجمعية الكويتية لحماية البيئة اليوم السبت حملة لتنظيف حديقة شاطئ (أبراج الكويت) بالتعاون مع السفارة اليابانية والجمعية اليابانية في الكويت والهيئة العامة للبيئة والمركز العلمي وذلك ضمن حملة (السلاحف البحرية) بمشاركة واسعة من طلبة المدارس وجهات حكومية ومتطوعين.
وقالت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد في تصريح صحفي ان الحملة جاءت لنشر الوعي والثقافة البيئية الصحيحة بين كل فئات المجتمع وقطاعاته وتأكيد أن حماية البيئة أمانة ومسؤولية مجتمعية مشتركة مبينة ان عدد المشاركين في الحملة بلغ نحو ألف متطوع ومتطوعة.
واضافت بهزاد ان الجمعية احتفلت هذا العام بيوبيلها الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها في 1974 فيما تصل حملة (السلاحف البحرية) ليوبيلها الفضي ومرور 25 عاما على إطلاقها حيث تخطت الأعداد المشاركة في جميع المواسم الماضية 10 آلاف فرد وأكثر من 3000 طالب من منتسبي برنامج المدارس الخضراء بالجمعية علاوة عن مئات الجهات والمنظمات والمجاميع والمبادرين.
واوضحت أن للكويت جهودا في حماية السلاحف البحرية من خطر الانقراض وانه تم إطلاق سلاحف على الشاطئ ثم إلى مياه الخليج العربي مشيرة الى ان التحديات التي تواجه السلاحف التلوث البلاستيكي والتوسع العمراني والصيد الشبحي والأنشطة البشرية التي تؤثر سلبا عليها وتحد من تواجدها وتكاثرها.
وذكرت ان السلاحف البحرية تلعب دورا حيويا في الحفاظ على صحة البيئة البحرية حيث تساعد على الحد من نمو الأعشاب البحرية بشكل مفرط وتحافظ على التوازن البيئي للشعاب المرجانية ولها دور في التنوع البيئي البحري في الكويت واستدامة النظم البيئية البحرية.
من جانبه أثنى نائب المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور عبدالله الزيدان في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على جهود سفارة اليابان في الكويت والجمعية اليابانية في الكويت بتنظيم حملتها السنوية ومسؤوليتهم المجتمعية لتنظيف الشاطئ (عملية السلاحف) وإشراك مؤسسات الدولة وافراد المجتمع لنشر الثقافة والوعي البيئي بأهمية حماية البيئة ومواردها الطبيعية في البلاد.
وأكد الدكتور الزيدان حرص الهيئة على المشاركة هذه الفعاليات مع سفارة اليابان والمركز العلمي وجمعية حماية البيئة ومؤسسات الدولة المختلفة لنشر الوعي البيئي وتعزيز التنمية المستدامة وتعزيز الوصول إلى بيئة صحية مستدامة للأجيال المقبلة.
وأوضح ان التعاون الفردي والمجتمعي والمؤسسي من شأنه المساهمة في وضع أفضل الحلول البيئية المستدامة في ظل تأثير المتغيرات المناخية العالمية للحفاظ على التنوع الاحيائي البحري في الكويت لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وذكر ان هذه المبادرة تأتي تحقيقا للاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية بما يتماشى مع تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة للكويت وبرنامج الأمم المتحدة وتطبيق الالتزامات بالاتفاقيات الدولية في مجالات الحفاظ وحماية البيئة وعلى التنوع الاحيائي.
وبدوره قال القائم بالأعمال في سفارة اليابان في دولة الكويت كانيكو كوجي في تصريح صحفي ان الحملة تهدف الى الحفاظ على البيئة والنظافة العامة وكانت المشاركة فيها عند بدايتها عام 2000 ضعيفة الا ان انتشار الوعي البيئي ساهم برفع عدد المشاركين بالحملة من مختلف الاطياف والفئات والجهات.
وشكر كوجي المشاركين في النسخة ال25 من (السلاحف البحرية) مؤكدا اهمية التعاون مع المركز العلمي في اطلاق السلاحف المتعافية واعادتها الى بيئتها الطبيعية على الشاطئ الى جانب التعاون مع الهيئة العامة للبيئة والجمعية الكويتية لحماية البيئة في هذه الحملات.
من جهتها قالت مدير ادارة التسويق والاتصالات في المركز العلمي سارة الياقوت في تصريح صحفي انه تم اليوم اطلاق عدد من السلاحف البحرية بعد انقاذها واعادة تأهيلها الى موائلها الطبيعية لافتة بأن المياه الكويتية تحتوي على انواع عدة من السلاحف جميعها محمي بموجب القانون وتعتبر مهددة بالانقراض واكثر الانواع شيوعا (السلحفاة الخضراء).
واوضحت الياقوت ان المركز قام العام الماضي بتثبيت اجهزة تتبع على السلاحف لفهم سلوكها وانماط هجرتها حيث تم معرفة ان السلاحف تهاجر جنوبا في فصل الشتاء وتعود في فصل الصيف كما يسافر بعضها جنوبا ولا يعود لاكثر من عام والبعض الاخر يبقى بقرب الحدود. (النهاية)

ز ه ر / ا ف ح



MENAFN23112024000071011013ID1108917532

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث