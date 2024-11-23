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(الطوارئ الطبية): جاهزون لتغطية القمة الخليجية وكأس الخليج العربي

11/23/2024 4:41:00 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتور أحمد الشطي اليوم السبت جاهزية الإدارة التامة لتغطية القمة الخليجية ال45 وكذلك كأس الخليج العربي ال26 لكرة القدم المقرر اقامتهما بالكويت شهر ديسمبر المقبل منوها بالتنسيق والتعاون مع فرق الطوارئ الطبية بمختلف المستشفيات للتأكد من جهوزيتها لتغطية بطولة كأس الخليج لكرة القدم.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الشطي على هامش تدشين ورشة (تحديثات طب الطوارئ.. تعزيز الرعاية في الأزمات) التي أقيمتها الوزارة ممثلة في ادارة الطوارئ الطبية لتسليط الضوء على مستجدات الطوارئ الطبية بمشاركة نحو 150 فنيا وطبيبا وممرضا بالطوارئ الطبية.
وقال الشطي إن الندوة تأتي ضمن سلسلة البرامج والفعاليات التي تنظمها الإدارة لدعم البرامج العلمية للتعليم الطبي والتطوير المهني المستمر لافتا إلى أهمية الندوة في تعزيز فهم وإدارة الطوارئ الطبية من خلال تسليط الضوء على أهم المستجدات في هذا المجال وتقديم استراتيجيات فعالة للتعامل مع الأزمات المختلفة وكذلك تعزيز التعاون بين المهنيين في مجال الرعاية الصحية وتبادل الخبرات والمعرفة.
وأشار الشطي إلى تقدم ثماني محاضرات خلال الندوة للتركيز على العديد من الموضوعات الهامة والمستجدة في مجال الطوارئ الطبية بمشاركة العديد من الاطباء والباحثين وفنيي الطوارئ الطبية لافتا إلى التطرق لعدة محاور منها (استخدام الذكاء الاصطناعي في الاستجابة للطوارئ) و(استكشاف أنواع الطوارئ) و(الاستعداد للكوارث وتقييم المخاطر) و(إدارة الطوارئ لكبار السن) و(تحديات الطوارئ في البرية) و(الصحة النفسية والإسعافات الأولية النفسية).
ونوه الشطي بأهمية هذه المحاور في تحليل الأزمات الشائعة مثل الكوارث الطبيعية والحوادث الصناعية والطوارئ الصحية العامة والتمييز بين هذه الطوارئ لضمان استجابة فعالة ومناسبة لكل نوع منها والتعرف على كيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز فعالية وكفاءة عمليات الاستجابة للطوارئ.
ولفت الى أن ذلك يتم من خلال مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الكبيرة لتقديم توقعات دقيقة وتحسين اتخاذ القرارات في الوقت الحقيقي واستعراض أمثلة عملية على استخدام الذكاء الاصطناعي في تحديد أولويات الاستجابة وتوزيع الموارد بشكل أفضل مما يسهم في إنقاذ الأرواح وتقليل الأضرار خلال الأزمات.
وأشار الشطي إلى تسليط الضوء على مرونة الرعاية الصحية في الكوارث مع التركيز على ما يحدث في قطاع غزة والتحديات والقدرات التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية خلال الأزمات والكوارث والتعرف على الاستراتيجيات المستخدمة لتعزيز مرونة البنية التحتية الصحية وقدرتها على الصمود في وجه الضغوط المتزايدة واستعراض الدروس المستفادة من تجارب سابقة وكيفية تطبيقها لتحسين الاستجابة المستقبلية للكوارث مع التركيز على الابتكار والتكيف في بيئات ذات موارد محدودة. (النهاية)

م ر ف /



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