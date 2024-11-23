ارتفاع أسعار الذهب محليا

ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21 محليا، السبت، دينارا و20 قرشا ، ليصل إلى 55.10 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 53.10 دينار لجهة الشراء.



وبحسب التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 63.30 دينار و48.50 دينار على التوالي.





