أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي السبت

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4360 طنا، منها 2901 طن خضار، و1216طن فواكه، و 243 طنا من الورقيات.



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15-25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا بين 35-70، والبندورة بين 15-35، والجزر بين 30-45، والخيار بين 15-30، والزهرة بين 15-30، والليمون بين 25-50، والموز البلدي بين 40-60قرشا.-(بترا)