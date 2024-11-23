منتدى الاتصالات يكرم 19 شركة فازت بجوائز الابتكار من 7 دول بالبحر الميت

اختتمت أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته العاشرة، الذي أقيم في البحر الميت بتنظيم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".



وشهد المنتدى إطلاق جوائز الابتكار في المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تضمنت أربع فئات رئيسية، حيث جاءت هذه الجوائز لتكريم الشركات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع ضمن فئة الأثر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية المتقدمة من خلال فئة التكنولوجيا والابتكار، وتكريم الشركات التي تظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا عبر فئة الصناعة، كما تضمنت الجائزة الدولية المخصصة للشركات المبتكرة على المستوى العالمي.

وكرم الفائزون بالجوائز وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ورئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج عيد الصويص.



وقد شهدت الجوائز مشاركة واسعة من 90 شركة من دول المنطقة التي تنافست على 19 فئة فرعية ضمن هذه الفئات الرئيسية، حيث فازت 19 شركة تمثل دول الأردن وفلسطين والسعودية والإمارات وإيطاليا وأمريكا وسنغافورة.



وحصدت شركة Iris Solutions من فلسطين جائزة الأثر الاجتماعي، بينما فازت شركة IRIS Technology من الأردن بجائزة المرأة في قطاع التكنولوجيا.



أما جائزة تطوير المهارات الرقمية، فقد كانت من نصيب شركة Orange Jordan من الأردن، في حين نالت شركة InfoGraph من الأردن جائزة الاستدامة والبيئة.

وضمن فئة التكنولوجيا والابتكار، فازت شركة Quality Business Solutions (QBS) من الأردن بجائزة الحوسبة السحابية، بينما حصلت شركة MENADevs من الأردن على جائزة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.



وجائزة التميز في التعهيد كانت من نصيب شركة SIS Global Ltd من السعودية، بينما فازت شركة ProgressSoft Corporation من الأردن بجائزة التحول الرقمي.



وفي مجال الأمن السيبراني، حصلت شركة Nour Global من الإمارات العربية المتحدة على الجائزة، فيما توّج البنك الأهلي الأردني بجائزة تجربة العملاء.



أما في فئة الصناعة، فقد فازت شركة Classera من السعودية بجائزة التجارة الإلكترونية، ونالت شركة Jeel Media من الأردن جائزة المحتوى الرقمي، بينما كانت جائزة التكنولوجيا الصحية من نصيب شركة Experts Turnkey Solutions من فلسطين.



وشركة Phytobase من الأردن فازت بجائزة ريادة التكنولوجيا الزراعية، فيما حصلت شركة BEYOND UNIVERSE AI XR Solutions من الأردن على جائزة التكنولوجيا التعليمية، ونالت شركة Money for Specialized Finance من الأردن جائزة التكنولوجيا المالية.



وعلى الصعيد الدولي، فازت شركة BIGO LIVE من سنغافورة بجائزة التكنولوجيا والابتكار، وحصلت شركة CRIF ITS من إيطاليا على جائزة الأثر، بينما كانت جائزة الصناعة من نصيب شركة Concentrix من الولايات المتحدة الأمريكية.



وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، ان جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خطوةً كبيرة ضمن مسيرة المنتدى لتعزيز التميز التكنولوجي في المنطقة.



ولفت إلى أن حجم المشاركة ومستوى التنافس يعكسان مدى التقدم الذي أحرزته الشركات في مختلف المجالات التقنية، معتبرا ان هذه الجوائز ستكون حافزًا لمزيد من الإبداع والابتكار الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية بين الشركات.



واختتم المنتدى فعالياته بتكريم الشركات الفائزة وسط حضور واسع من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع التكنولوجيا، مؤكدين دوره المحوري في تعزيز الابتكار وإبراز الإنجازات التكنولوجية على مستوى المنطقة.