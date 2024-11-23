منتدى الاتصالات يكرم 19 شركة فازت بجوائز الابتكار من 7 دول بالبحر الميت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اختتمت أعمال منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته العاشرة، الذي أقيم في البحر الميت بتنظيم جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج".
وشهد المنتدى إطلاق جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة، والتي تضمنت أربع فئات رئيسية، حيث جاءت هذه الجوائز لتكريم الشركات التي تحقق تأثيرًا إيجابيًا ومستدامًا في المجتمع ضمن فئة الأثر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الحلول التكنولوجية المتقدمة من خلال فئة التكنولوجيا والابتكار، وتكريم الشركات التي تظهر تميزًا في تطبيق التكنولوجيا عبر فئة الصناعة، كما تضمنت الجائزة الدولية المخصصة للشركات المبتكرة على المستوى العالمي.
وكرم الفائزون بالجوائز وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات ورئيس هيئة المديرين في جمعية إنتاج عيد الصويص.
وقد شهدت الجوائز مشاركة واسعة من 90 شركة من دول المنطقة التي تنافست على 19 فئة فرعية ضمن هذه الفئات الرئيسية، حيث فازت 19 شركة تمثل دول الأردن وفلسطين والسعودية والإمارات وإيطاليا وأمريكا وسنغافورة.
وحصدت شركة Iris Solutions من فلسطين جائزة الأثر الاجتماعي، بينما فازت شركة IRIS Technology من الأردن بجائزة المرأة في قطاع التكنولوجيا.
أما جائزة تطوير المهارات الرقمية، فقد كانت من نصيب شركة Orange Jordan من الأردن، في حين نالت شركة InfoGraph من الأردن جائزة الاستدامة والبيئة.
وضمن فئة التكنولوجيا والابتكار، فازت شركة Quality Business Solutions (QBS) من الأردن بجائزة الحوسبة السحابية، بينما حصلت شركة MENADevs من الأردن على جائزة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
وجائزة التميز في التعهيد كانت من نصيب شركة SIS Global Ltd من السعودية، بينما فازت شركة ProgressSoft Corporation من الأردن بجائزة التحول الرقمي.
وفي مجال الأمن السيبراني، حصلت شركة Nour Global من الإمارات العربية المتحدة على الجائزة، فيما توّج البنك الأهلي الأردني بجائزة تجربة العملاء.
أما في فئة الصناعة، فقد فازت شركة Classera من السعودية بجائزة التجارة الإلكترونية، ونالت شركة Jeel Media من الأردن جائزة المحتوى الرقمي، بينما كانت جائزة التكنولوجيا الصحية من نصيب شركة Experts Turnkey Solutions من فلسطين.
وشركة Phytobase من الأردن فازت بجائزة ريادة التكنولوجيا الزراعية، فيما حصلت شركة BEYOND UNIVERSE AI XR Solutions من الأردن على جائزة التكنولوجيا التعليمية، ونالت شركة Money for Specialized Finance من الأردن جائزة التكنولوجيا المالية.
وعلى الصعيد الدولي، فازت شركة BIGO LIVE من سنغافورة بجائزة التكنولوجيا والابتكار، وحصلت شركة CRIF ITS من إيطاليا على جائزة الأثر، بينما كانت جائزة الصناعة من نصيب شركة Concentrix من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لجمعية "إنتاج"، المهندس نضال البيطار، ان جوائز الابتكار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خطوةً كبيرة ضمن مسيرة المنتدى لتعزيز التميز التكنولوجي في المنطقة.
ولفت إلى أن حجم المشاركة ومستوى التنافس يعكسان مدى التقدم الذي أحرزته الشركات في مختلف المجالات التقنية، معتبرا ان هذه الجوائز ستكون حافزًا لمزيد من الإبداع والابتكار الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والتنافسية بين الشركات.
واختتم المنتدى فعالياته بتكريم الشركات الفائزة وسط حضور واسع من قادة الأعمال وصناع القرار في قطاع التكنولوجيا، مؤكدين دوره المحوري في تعزيز الابتكار وإبراز الإنجازات التكنولوجية على مستوى المنطقة.
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