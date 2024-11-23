أكبر محنة منذ 87 عاما.. فولكس فاغن تتمسك بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا

أكدت شركة "فولكس فاغن" التزامها بخطط إغلاق مصانعها في ألمانيا على الرغم من تصويت النقابة لصالح الإضراب عن العمل في أوائل ديسمبر.



وقال توماس شيفر الرئيس التنفيذي لعلامة "فولكس فاغن" التجارية: "نحن بحاجة إلى تقليل قدراتنا والتكيف مع الحقائق الجديدة".



وشملت خطوات خفض التكاليف مواقع المكونات ومصانع السيارات، وردا على سؤال عما إذا كان بوسع "فولكس فاغن" التخلي عن إغلاق المصانع، قال شيفر: "لا نرى هذا حاليا".



ولم يستبعد شيفر تسريح العمال قائلا إن تقليص القوة العاملة من خلال عروض التقاعد وإنهاء الخدمة "لن يكون كافيا" وسيستغرق وقتا طويلا وأن إعادة التنظيم قد تستغرق 3 إلى 4 أعوام.



وأضاف أنه إذا توصل الجانبان إلى اتفاق "فبالنسبة لي فإن ذلك يتضمن مساهمة مجلس الإدارة والإدارة" وأنه منذ يناير تم تخفيض الراتب الثابت لأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 5% .



ووافقت لجنة التفاوض في نقابة "اي جي ميتال" مؤخرا على الإضراب بعد فشل جولة أخرى من المفاوضات حول الأجور في ألمانيا، ومن المقرر أن تبدأ الإضرابات مطلع ديسمبر المقبل.



وتبحث الشركة إغلاق مصانعها في ألمانيا للمرة الأولى في تاريخها الممتد لـ87 عاما، مع تحركها لتعميق خفض التكاليف وسط المنافسة المتزايدة مم شركات صناعة السيارات الكهربائية في الصين. RT