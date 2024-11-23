متلازمة الأمن المائي والتغير المناخي.. هل يجد كوب 29 حلولا للتحديات؟

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمان الفارس

عزّز خبراء في قطاع المياه أهمية دعوات دولية نحو تركيز محادثات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 29) المنعقدة أعماله حاليا في العاصمة الأذريّة باكو، على تمويل أكبر بشأن المياه أسوة بالمناخ، مؤكدين أن المشاركة الأردنية في المؤتمر، ارتكزت على أولوية إدراج أمن المياه في أجندة وإستراتيجية التكيّف مع حدة تغيّر المناخ.



وفيما أوصى تقرير صدر مؤخرا عن المعهد الدولي للمياه في ستوكهولم (سيوي)، وحصلت“الغد” على نسخة منه، الحاجة إلى زيادة الإرادة السياسية فيما يتعلق بالمياه والعمل المناخي، توازيا وتوقعات إطلاق إعلان بشأن المياه من أجل العمل المناخي، أكد الخبراء، في تصريحات لـ”الغد”، ارتباط كل من أمن المياه وتغيّر المناخ ارتباطا وثيقا.



وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أهمية ترسيخ إدارة المياه الجيدة كحل لتحديات المناخ، جنبا إلى جنب مع مناقشة قضايا حلول المياه العذبة لتمكين إجراءات التخفيف من آثار المناخ الفعالة والمرنة، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة، في تصريحات لـ”الغد”، على الدور الكبير الذي يساهم فيه تعزيز التمويل لقطاع المياه في الأردن من أجل مواجهة تحديات القطاع المائي.



وقال سلامة إن تعزيز التمويل اللازم لقطاع المياه يساهم أيضا في دعم الجهود المبذولة في مجال مواجهة آثار التغير المناخي، وتعزيز جهود زيادة الاعتماد على تمويل الطاقة المتجددة كالرياح أو الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين في جميع المناطق من التكيف مع آثار تغير المناخ.



وأشار إلى أهمية دوره أيضا في تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الإنتاج، وإدخال البذور المقاومة للمناخ، وتمكين المزارعين، من مواجهة آثار الجفاف وزيادة إنتاج الغذاء وتحسين مستوياتهم الاجتماعية.



من جانبهم، نبّه المختصون من تحديات انعكاسات الظواهر المناخية المتغيّرة بكافة أشكالها، والمؤدية، وفق مؤشرات انخفاض كميات المتوفرة، لانخفاض حصة الفرد المتوقّعة من المياه، إلى 46 مترا مكعبا سنوياً بحلول العام 2040.



وفي السياق ذاته، أكد الأمين العام الأسبق لسلطة المياه إياد الدحيات، أن كلا من أمن المياه وتغيّر المناخ يرتبطان ارتباطا وثيقا، محذرا من انعكاسات الظواهر المناخية المتغيّرة، سواء ارتفاع درجات الحرارة بالأردن، إلى تكرار ظاهرة الجفاف، وتدنّي الهطول المطري بنسبة 13.6 % عن المعدّل الحالي البالغ 95 ملم/ العام.



وقال إنه من المتوقع أن تؤدي عوامل الظواهر المناخية لانخفاض تغذية وتجدّد المياه جوفياً بنسبة %15، أي ما يعادل 40 مليون متر مكعب سنويا، وتناقص كميات جريانها السطحي بنسبة 15 %، أي ما يعادل 60 مليون متر مكعب سنويا، لتصبح حصة الفرد المتوقّعة من المياه 46 مترا مكعبا سنويا بحلول العام 2040.



وأضاف الدحيات أن قطاع المياه من أهم القطاعات المشمولة بالخطط المناخية الوطنية، سواء أكانت السياسة الوطنية للتغيّر المناخي للأعوام 2022 - 2050، وخطة المساهمات المحددة الوطنية للعام 2021، والخطة الوطنية للتكيّف مع المناخ وخطة النمو الأخضر، حيث بلغت قيمة التمويل المطلوبة لمشاريع التخفيف من الانبعاثات أو التكيّف مع المناخ لقطاع المياه ما يتجاوز 3 مليارات دولار، وتشكّل ما نسبته 33 % من إجمالي الاحتياجات التمويلية في هذه الخطط المذكورة.



وفي هذا الإطار، دعا الدحيات إلى ضرورة المضيّ قدما في البحث عن مصادر التمويل المناخية من الصناديق المختلفة للمساهمة في حشد تمويل القطاع الخاص لتنفيذ الجزء الأكبر من هذه المشاريع، حيث لا يشكّل تمويل الموازنة العامة في هذه الخطط لكافة القطاعات أكثر من 565 مليون دولار، بالإضافة إلى تعزيز البيئة الداعمة لتنفيذ مشاريع التغير المناخي بحيث ينتج عنه برنامج أولويات لمشاريع التخفيف أو التكيّف المناخي بالشراكة مع القطاع الخاص.



وذلك إلى جانب تطوير الأدوات المالية والحوافز التي تساهم في تعزيز التمويل المتوفر من البنوك الأردنية؛ للمساهمة في الأمن المائي المناخي وبمردود مالي معقول، لكن ذو أثر بيئي مناخي مهم.



وأضاف أن الأردن شارك في الدورة 29 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 20)، وهو يحمل أولوية إدراج أمن المياه في أجندة وإستراتيجية التكيّف مع حدة تغيّر المناخ.



وفي هذا السياق، أوضح الدحيات أن تقريرا صدر حديثا عن صندوق النقد الدولي (IMF)، بعنوان“المخاطر الاقتصادية والمالية المرتبطة بالطبيعة وانعكاسها على السياسات العامة”، الذي يشير إلى أن المياه من أهم الموارد الطبيعية المتأثرة بالتغيير المناخي، ومُدخل مهم وأساسي لسائر النشاطات الاقتصادية الاجتماعية ولتعزيز جودة الحياة.



كما“ستترتّب على ندرتها، عواقب اقتصادية كبيرة عالمياً في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، تؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين 7 % إلى 16 % وتعطيل الدورة الاقتصادية وعجلة الإنتاج”، وفق الدحيات.



وأشار إلى امتياز مشاريع المياه بتداخل مع قطاعات أخرى كالطاقة والزراعة، بالشكل الذي يعزز من منعة هذه القطاعات معاً وبشكل مضاعف، مستعرضا مثالا حول دور تنفيذ محطات تنقية صرف صحي في المساهمة بتعزيز الصحة العامة في المدن الرئيسة في المحافظات، بالإضافة إلى إمكانية المحطات الاستفادة من الحمأة الناتجة عن التنقية في توليد الطاقة المتجددة من غاز الميثان وتقليل الاعتماد على الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفيف انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.



كما تعمل المياه العادمة المعالجة الناتجة، على تعزيز كميات مياه الري المستخدمة في الزراعات المروية في وادي الأردن، بدلاً من المياه العذبة التي يمكن إعادة ضخها لتعزيز حصة الفرد من المياه، بحسبه.



من ناحيتها، أكدت الأستاذة في كلية الهندسة وإدارة الموارد الطبيعية في الجامعة الألمانية الأردنية د. منى هندية، أن المياه والمناخ هما قضية واحدة ذات أبعاد متعددة، مشيرة إلى ارتباط المياه بشكل وثيق بالمناخ، سيما وأن التغيرات المناخية تؤثر بشكل مباشر على مصادر المياه، سواء من خلال تقليل معدلات الهطول أو ازدياد الجفاف.



ونوهت هندية بأنه رغم هذا الترابط،“فإن تمويل قضايا المياه ما يزال دون المستوى المطلوب مقارنة بالتمويل الضخم الذي يتم تخصيصه لقضايا المناخ”، مبدية قلقها إزاء“النقص في التمويل والذي يؤدي بدوره إلى تعثر الكثير من المشاريع المائية التي يمكن أن تعزز مناعة المجتمعات ضد تبعات تغير المناخ”.



وقالت“إنه مع تفاقم أزمة المياه العالمية، أصبح من الضروري إيجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم مشاريع المياه المستدامة”، لافتة في هذا السياق إلى أهمية أن تصبح المياه“جزءا أساسيا من محادثات المناخ العالمية، مع تخصيص تمويل مشابه لما يتم تخصيصه لخفض انبعاثات الكربون، فضلا عن إنشاء صناديق دولية تستهدف مشاريع المياه في الدول الأكثر تأثراً بتغير المناخ، مثل الأردن”.



ودعت إلى ضرورة بناء شراكات دولية لتعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص؛ لتمويل مشاريع مبتكرة تعالج مشاكل المياه، وتدعم التكيف المناخي.



وقالت إن تعزيز التمويل لقضايا المياه، ليس فقط كاستجابة للتحديات البيئية، بل كحل إستراتيجي لمعالجة تبعات تغير المناخ، مشيرة إلى أهمية هذا التمويل ودور الإدارة الجيدة للمياه في مواجهة هذه التحديات، مع التركيز على التجربة الأردنية كنموذج في المنطقة، كونه واحدا من أشد الدول شحا بالمياه على مستوى العالم.



وبينت هندية أن التحديات تتفاقم بفعل تغير المناخ والنمو السكاني وزيادة تدفق اللاجئين، وتحديات إيجاد التمويل للعديد من المشاريع في قطاع المياه، منوهة بأنه رغم هذه التحديات،“يمكن للأردن أن يبرز كدولة ريادية في تقديم حلول مبتكرة لإدارة المياه”.



وتابعت:“وبما أن للأردن دورا رياديا في المؤتمرات الدولية، فإنه يستطيع الدعوة لإطار عالمي للمياه والمناخ، والعمل على توجيه التمويل والسياسات نحو مشاريع المياه المستدامة، وتسليط الضوء على التحديات المحلية وعرض تجاربه كمثال حي للدول التي تواجه تحديات مشابهة، وقيادة مبادرات إقليمية لتعزيز الأمن المائي والتكيف مع المناخ”.



وشددت على ضرورة إدراك أن الأمن المائي هو أساس الأمن البيئي والاجتماعي والاقتصادي، في عالم تتزايد فيه الضغوط المناخية، وتعزيز التمويل لقضايا المياه، وترسيخ الإدارة الجيدة، باعتبارها حجر الأساس لبناء مجتمعات قادرة على مواجهة تحديات المناخ.

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