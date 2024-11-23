2391 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني بالبرنامج التدريبي 2025/2024 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي، 2391 متدربا ومتدربة، إضافة إلى 2283 من حملة الثانوية العامة.



وسجل بالبرامج التدريبية 7 من حملة شهادة الدكتوراه منهم 2 من الإناث، ومن حملة الماجستير 73 منهم 45 من الإناث، ومن حملة البكالوريوس1631 منهم 1133 من الإناث، و 680 من حملة دبلوم كليات المجتمع منهم 475 من الإناث، إضافة إلى واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



وأكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني الدكتور أحمد الغرايبة، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، حرص المؤسسة على إنشاء مراكز تميز في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، مشددًا على أهمية تطوير المدربين بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة، مع التركيز على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية.



وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على زيادة الوعي بأهمية الالتحاق بالتخصصات المهنية، استنادًا إلى مؤشرات أداء واضحة تهدف بحلول عام 2025 إلى رفع طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف متدرب، وتحقيق نسبة تشغيل تصل إلى 90 بالمئة من خريجيها، بالإضافة إلى مراجعة وتطوير جميع البرامج التدريبية.



وأوضح أن المؤسسة تسعى إلى استحداث 30 برنامجًا جديدًا يركز على مهارات وظائف المستقبل، بما يعزز جاهزية الكوادر المهنية لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.-(بترا)