مرشحة ترمب لوزارة التعليم مُتهمة بـتمكين الاعتداء الجنسي على الأطفال

لا تزال الاتهامات تلاحق الفريق الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد لتشكيل إدارته المقبلة، فبعدما أعلن مرشّح ترمب لتولي وزارة العدل مات غيتز (الخميس) سحب ترشّحه، بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري على خلفية اتّهامه بدفع مبلغ مالي لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاماً لممارسة الجنس معه، زعمت دعوى قضائية أن ليندا مكماهون التي اختارها ترمب لقيادة وزارة التعليم، سمحت ((عن علم)) بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وفق ما ذكرته شبكة ((سي إن إن)) الأميركية.



وتزعم الدعوى القضائية الحديثة أن مكماهون ((مكّنت عن عمد من الاستغلال الجنسي للأطفال)) من قِبل موظف في منظمة المصارعة العالمية ((وورلد ريسلينغ إنترتينمنت)) أو ((WWE)) في وقت مبكر من ثمانينات القرن العشرين، وهي ادعاءات تنفيها مكماهون.



ومكماهون هي الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ((WWE)) التي أسستها مع زوجها فينس. وقد تنحت عن منصبها في عام 2009 للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لكنها خسرت في ولاية كونيتيكت في عامي 2010 و2012.



وتزعم الدعوى أن مكماهون وفينس قد مكّنا عن علم الاستغلال الجنسي للأطفال، وأن مكماهون كانت ((الرائدة في محاولة إخفاء ثقافة الاعتداء الجنسي في (WWE))). وتزعم الدعوى أيضاً أن مكماهون وفينس سمحا عمداً للموظف ((ملفين فيليبس جونيور)) باستخدام منصبه بصفته مذيعاً في الصف الأول في الحلبة لاستغلال الأطفال جنسياً، وأن فيليبس كان يقوم بذلك أمام المصارعين والمديرين التنفيذيين في منطقة خلع الملابس، كما أنه كان يصوّر في كثير من الأحيان عملية الاعتداء الجنسي، وفقاً للدعوى القضائية.



وتم رفع الدعوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مقاطعة بالتيمور بولاية ميريلاند، نيابة عن خمسة من أفراد عائلة جون دوس الذين يقولون إن أعمارهم كانت تتراوح بين 13 و15 عاماً عندما التقى معهم فيليبس الذي تُوفي عام 2012. ويقول كل منهم إنهم عانوا من أضرار عقلية وعاطفية نتيجة للإساءة الجنسية المزعومة.



وتزعم الدعوى القضائية أن عائلة مكماهون كانت ((مهملة في دورها كأرباب عمل وفشلت في حماية المدعين))، الذين يطالبون بتعويضات تزيد على 30 ألف دولار.

وحسب الدعوى، فقد كان كل من مكماهون وفينس على علم بسلوك فيليبس. واعترف فينس أنه وليندا كانا على علم منذ أوائل ومنتصف الثمانينات من القرن الماضي بأن فيليبس كان لديه ((اهتمام غريب وغير طبيعي)) بالأولاد الصغار.



ووصفت لورا بريفيتي، محامية مكماهون، هذه المزاعم بأنها كاذبة. كما لم تستجب ((WWE)) إلى طلب من شبكة ((سي إن إن)) للتعليق.



وانسحب مرشّح ترمب لتولي وزارة العدل مات غيتز (الخميس)، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغاً لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاماً لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.



وفُتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي ومشاركة صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.-(وكالات)