مرشحة ترمب لوزارة التعليم مُتهمة بـتمكين الاعتداء الجنسي على الأطفال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
لا تزال الاتهامات تلاحق الفريق الذي اختاره الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لتشكيل إدارته المقبلة، فبعدما أعلن مرشّح ترمب لتولي وزارة العدل مات غيتز (الخميس) سحب ترشّحه، بعدما واجهت تسميته معارضة واسعة حتى داخل حزبه الجمهوري على خلفية اتّهامه بدفع مبلغ مالي لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاماً لممارسة الجنس معه، زعمت دعوى قضائية أن ليندا مكماهون التي اختارها ترمب لقيادة وزارة التعليم، سمحت ((عن علم)) بالاعتداء الجنسي على الأطفال، وفق ما ذكرته شبكة ((سي إن إن)) الأميركية.
وتزعم الدعوى القضائية الحديثة أن مكماهون ((مكّنت عن عمد من الاستغلال الجنسي للأطفال)) من قِبل موظف في منظمة المصارعة العالمية ((وورلد ريسلينغ إنترتينمنت)) أو ((WWE)) في وقت مبكر من ثمانينات القرن العشرين، وهي ادعاءات تنفيها مكماهون.
ومكماهون هي الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ((WWE)) التي أسستها مع زوجها فينس. وقد تنحت عن منصبها في عام 2009 للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، لكنها خسرت في ولاية كونيتيكت في عامي 2010 و2012.
وتزعم الدعوى أن مكماهون وفينس قد مكّنا عن علم الاستغلال الجنسي للأطفال، وأن مكماهون كانت ((الرائدة في محاولة إخفاء ثقافة الاعتداء الجنسي في (WWE))). وتزعم الدعوى أيضاً أن مكماهون وفينس سمحا عمداً للموظف ((ملفين فيليبس جونيور)) باستخدام منصبه بصفته مذيعاً في الصف الأول في الحلبة لاستغلال الأطفال جنسياً، وأن فيليبس كان يقوم بذلك أمام المصارعين والمديرين التنفيذيين في منطقة خلع الملابس، كما أنه كان يصوّر في كثير من الأحيان عملية الاعتداء الجنسي، وفقاً للدعوى القضائية.
وتم رفع الدعوى في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في مقاطعة بالتيمور بولاية ميريلاند، نيابة عن خمسة من أفراد عائلة جون دوس الذين يقولون إن أعمارهم كانت تتراوح بين 13 و15 عاماً عندما التقى معهم فيليبس الذي تُوفي عام 2012. ويقول كل منهم إنهم عانوا من أضرار عقلية وعاطفية نتيجة للإساءة الجنسية المزعومة.
وتزعم الدعوى القضائية أن عائلة مكماهون كانت ((مهملة في دورها كأرباب عمل وفشلت في حماية المدعين))، الذين يطالبون بتعويضات تزيد على 30 ألف دولار.
وحسب الدعوى، فقد كان كل من مكماهون وفينس على علم بسلوك فيليبس. واعترف فينس أنه وليندا كانا على علم منذ أوائل ومنتصف الثمانينات من القرن الماضي بأن فيليبس كان لديه ((اهتمام غريب وغير طبيعي)) بالأولاد الصغار.
ووصفت لورا بريفيتي، محامية مكماهون، هذه المزاعم بأنها كاذبة. كما لم تستجب ((WWE)) إلى طلب من شبكة ((سي إن إن)) للتعليق.
وانسحب مرشّح ترمب لتولي وزارة العدل مات غيتز (الخميس)، وهو متّهم بأنه دفع قبل سنوات مبلغاً لفتاة قاصر كان عمرها 17 عاماً لممارسة الجنس معه، وهو أمر ينفيه بشدّة.
وفُتح تحقيق بشأنه بتهمة تعاطي مخدرات وتحويل أموال خاصة بالحملة الانتخابية لاستخدام شخصي ومشاركة صور وفيديوهات غير لائقة في مجلس النواب، وغير ذلك من التهم.-(وكالات)
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