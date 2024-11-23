مجموعة السلام العربي تؤيد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قالت مجموعة
السلام العربي إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو
وغالانت، لم يثلج صدور أعضاء المجموعة وحدهم، بل كل الأشخاص والقوى والدول
والمنظمات التي تناصر الحق الفلسطيني الطبيعي في المقاومة ورفض الاحتلال وسياسات
التدمير والتطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي بحقهم.
وأضافت المجموعة
في بيان: "طلبت المحكمة اعتقال نتنياهو
ووزير حربه المُقال غالانت الذي وصف
الفلسطينيين بالحيوانات البشرية وأعلن أن حصار غزة سيشمل منع الكهرباء والطعام
والماء والدواء عنها أي حصارها حتى موت سكانها إما بالسلاح الإسرائيلي والامريكي
أو بالجوع والعطش".
وتابع البيان:
"اتهمت المحكمة مجرمي الحرب بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وارتكاب
جريمة استخدام التجويع كسلاح في الحرب، ومن نافلة القول أن جرائم إسرائيل أشنع
وأكثر وحشية لأنها ارتقت لمستوى التطهير العرقي وتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة
تهجير الفلسطينيين تحت تهديد السلاح إلى سيناء المصرية".
وأكدت المجموعة تأييد
ودعم المحكمة ودعتها إلى توسيع نطاق اتهاماتها التي توقفت عند شهر مايو أي شهر
بداية نشر خبر توجيه الاتهامات لدولة الاحتلال العنصرية التوسعية، وقد جرت أحداث
كثيرة منذ مايو وحتى نوفمبر منها الاعتداءات الصهيونية على لبنان وقتله لآلاف
المدنيين اللبنانيين واغتيال قادة المقاومة وتدمير البنية التحتية وتوسيع عدوانها إلى سوريا واليمن والعراق
وتهديد الكيان الصهيوني تهديدا جدياً للعراق بتعرضه لغارات جوية.
ودعت مجموعة
السلام العربي، الدول العربية والإسلامية ودول العالم الثالث وجامعة الدول العربية
واتحاد الدول الإسلامية، إلى الوقوف مع المحكمة وضد الدول التي تعترض على قرارها
لكي تسود العدالة ويتراجع الظلم ولا يسود منطق القوة والعدوان.
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