إيلون ماسك أكثر ثراءً من أي وقت مضى... كم تبلغ ثروته؟

أتت نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بفوائد ضخمة على الملياردير إيلون ماسك، بحسب تقرير لشبكة ((سي إن إن)).



وأصبح أغنى شخص في العالم أكثر ثراءً يوم الجمعة؛ إذ بلغ صافي ثروة ماسك رقماً قياسياً وصل إلى 347.8 مليار دولار. وهذا يتفوق على رقمه القياسي السابق الذي سجله في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2021، عندما تجاوز صافي ثروة مؤسس شركة ((تسلا)) 340 مليار دولار، وفقاً لمؤشر ((بلومبرغ)) للمليارديرات.



وانتعشت أسهم ((تسلا)) منذ 5 نوفمبر، وارتفعت بنسبة 3.8 في المائة يوم الجمعة. ومنذ الانتخابات، ارتفع السهم بنحو 40 في المائة على اعتقاد المستثمرين أن نفوذ ماسك في إدارة دونالد ترمب سيبشر بعصر من إلغاء القيود التنظيمية الذي سيفيد الشركة.



وماسك، أكبر مساهم فردي في ((تسلا))، أصبح أغنى بنحو 83 مليار دولار منذ يوم الانتخابات، بحسب ((بلومبرغ)).



وقد دفع التحالف مع الرئيس المنتخب دونالد ترمب ماسك ومشاريعه إلى الصدارة. والملياردير الأميركي هو الرئيس التنفيذي لشركتَي ((تسلا)) و((سبيس إكس))، بالإضافة إلى كونه مالك منصة ((إكس)) والرئيس التنفيذي لمشاريع أخرى، بما في ذلك ((نيورالينك)). الآن، جنباً إلى جنب مع فيفيك راماسوامي، سيشرف على وزارة كفاءة الحكومة (DOGE) الجديدة.



كما تضاعفت قيمة شركة ماسك الناشئة للذكاء الاصطناعي ((إكس إيه آي))، هذا الأسبوع في جولة تمويل جديدة، وفقاً لصحيفة ((وول ستريت جورنال)).



وازدادت ثروة ماسك بشكل كبير؛ مما دفعه إلى تجاوز أقرانه في تصنيفات المليارديرات، والتي غالباً ما تشهد تبادل المتنافسين الأوائل للأماكن. واعتباراً من يوم الثلاثاء، كان ماسك أغنى بمقدار 100 مليار دولار من ثاني أغنى شخص بالعالم؛ مؤسس ((أمازون)) جيف بيزوس.-(وكالات)