واشنطن: القوات الكورية الشمالية ستدخل الحرب ضد أوكرانيا قريباً

أعلن الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم (السبت) أن بلاده تتوقع أن آلافاً من القوات الكورية الشمالية المحتشدة في روسيا ستشارك ((قريباً)) في القتال ضد القوات الأوكرانية، وفقاً لـ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



ويقدّر وزير الدفاع الأميركي أن هناك نحو 10 آلاف عنصر من الجيش الكوري الشمالي موجودين في منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا والمحتلة جزئياً من جانب قوات كييف، وقد تم ((دمجهم في التشكيلات الروسية)) هناك.



وقال أوستن للصحافة خلال توقفه في فيجي بالمحيط الهادئ ((بناءً على ما تم تدريبهم عليه، والطريقة التي تم دمجهم بها في التشكيلات الروسية، أتوقع تماماً أن أراهم يشاركون في القتال قريباً)) في إشارة منه إلى القوات الكورية الشمالية.



وذكر أوستن أنه ((لم ير أي تقارير مهمة)) عن جنود كوريين شماليين ((يشاركون بنشاط في القتال)) حتى الآن.



وقال مسؤولون حكوميون في كوريا الجنوبية ومنظمة بحثية هذا الأسبوع إن موسكو تقدم الوقود وصواريخ مضادة للطائرات ومساعدة اقتصادية لبيونغ يانغ في مقابل القوات التي تتهم سيول وواشنطن كوريا الشمالية بإرسالها إلى روسيا.



ورداً على سؤال حول نشر القوات الكورية الشمالية الشهر الماضي، لم ينكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ذلك، وعمد إلى تحويل السؤال إلى انتقاد دعم الغرب لأوكرانيا.



وقالت كوريا الشمالية الشهر الماضي إن أي نشر لقوات في روسيا سيكون ((عملاً يتوافق مع قواعد القانون الدولي)) لكنها لم تؤكد إرسال قوات.-(وكالات)