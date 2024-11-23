همم ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية باصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

رحبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" بمذكرتي الاعتقال الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع "الحرب" السابق يؤاف غالانت داعية الى المباشرة في ملاحقتهما قضائيًا.



وأعربت "همم" عن تقديرها وتثمينها لقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، والذي قضى بالموافقة على طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ووزير جيشه السابق يؤاف غالانت.

ودعت "همم" المحكمة الجنائية الدولية إلى توسيع نطاق تحقيقاتها لتشمل جرائم الإبادة الجماعية، وعدم الاكتفاء بالتحقيق في جرائم الحرب فقط.

وأكدت "همم" على أهمية إصدار مذكرات اعتقال إضافية بحق جميع المسؤولين السياسيين الإسرائيليين المتورطين في الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك وزراء الحرب السابقون والحاليون، ورئيس الأركان، وقادة الجيش الميدانيين.

وطالب تحالف "همم" الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالعمل على تنفيذ مذكرات الاعتقال، ووضع أسماء نتنياهو وغالانت على قوائم المراقبة الدولية لضمان تقديمهما إلى العدالة.