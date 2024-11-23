وزير الأشغال يوجه بتسريع العمل في مشروع طريق الزرقاء-المفرق

تفقد وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم أعمال مشروع صيانة وتحسين واعادة تأهيل طريق الزرقاء-المفرق، الذي تنفذه الوزارة في المنطقة الممتدة من ثغرة الجب ولغاية جسر قاعدة الملك حسين الجوية مروراً بجامعة آل البيت وبطول (13 كم).



وتشمل أعمال العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة عالمياً.



وقد جاء إختيار هذا الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية التي تربط محافظة العاصمة بمحافظات الزرقاء والمفرق واربد وتمتد نحو الحدود مع سوريا الشقيقة.



ووجه أبو السمن العاملين في المشروع الى تسريع وتيرة العمل نظرا لأهمية الطريق وكثافة الحركة المرورية عليه، ومتابعة تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة العامة.



وفي مدينة الأزرق تفقد أبو السمن مشروع تحسين وتنظيم مدخل الأزرق الذي أنهت الوزارة العمل فيه بهدف توسعة الطريق المقبل من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بعرض 4 م وبطول 1.9 كلم تقريبا.



وتضمنت الأعمال استبدال الطبقة الخرسانية الموجود داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط من نوع (Enter lock) وإزالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين الطريق المقبل من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بطول (12) م تقريبا.



كما شمل المشروع تعزيز الطريق شواخص وعواكس مرورية وتنفيذ أعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات إرشادية للمنطقة.



ويأتي هذا المشروع ضمن مشروع الأزرق الشمولي التنموي والذي يشمل مناطق عدة، بهدف تحسين مدخل منطقة الأزرق ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة عناصر السلامة المرورية في المنطقة وإضفاء طابع جمالي يتلائم مع طبيعة المنطقة.



















