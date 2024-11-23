وزير الأشغال يوجه بتسريع العمل في مشروع طريق الزرقاء-المفرق

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تفقد وزير
الاشغال العامة والاسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم أعمال مشروع صيانة وتحسين واعادة تأهيل طريق
الزرقاء-المفرق، الذي تنفذه الوزارة في المنطقة الممتدة من ثغرة الجب ولغاية جسر
قاعدة الملك حسين الجوية مروراً بجامعة آل البيت وبطول (13 كم).
وتشمل أعمال
العطاء كشط سطح الطريق وتنفيذ طبقة خلطة اسفلتية جديدة وأعمال الدهانات الأرضية
وعناصر السلامة المرورية والعديد من الأعمال اللازمة وفق أعلى المعايير المتبعة
عالمياً.
وقد جاء إختيار
هذا الطريق في هذه المرحلة لكونه أحد الطرق الحيوية التي تربط محافظة العاصمة
بمحافظات الزرقاء والمفرق واربد وتمتد نحو الحدود مع سوريا الشقيقة.
ووجه أبو السمن
العاملين في المشروع الى تسريع وتيرة العمل نظرا لأهمية الطريق وكثافة الحركة
المرورية عليه، ومتابعة تأهيل التحويلات المرورية وتجهيزها بكافة عناصر السلامة
العامة.
وفي مدينة
الأزرق تفقد أبو السمن مشروع تحسين وتنظيم مدخل الأزرق الذي أنهت الوزارة العمل
فيه بهدف توسعة الطريق المقبل من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بعرض 4 م
وبطول 1.9 كلم تقريبا.
وتضمنت الأعمال
استبدال الطبقة الخرسانية الموجود داخل الجزر الوسطية والمثلثية القائمة بالبلاط
من نوع (Enter lock) وإزالة الجزيرة الجانبية الواقعة على يمين
الطريق المقبل من الأزرق الجنوبي باتجاه الأزرق الشمالي بطول (12) م تقريبا.
كما شمل المشروع
تعزيز الطريق شواخص وعواكس مرورية وتنفيذ أعمال الدهان على جانبي الطريق مع إشارات
إرشادية للمنطقة.
ويأتي هذا
المشروع ضمن مشروع الأزرق الشمولي التنموي والذي يشمل مناطق عدة، بهدف تحسين مدخل
منطقة الأزرق ورفع مستوى الطرق فيها وتحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة
عناصر السلامة المرورية في المنطقة وإضفاء طابع جمالي يتلائم مع طبيعة المنطقة.
MENAFN23112024000072011014ID1108917489
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.