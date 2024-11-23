تنظيم الطاقة والمعادن تقرر اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة

عقد مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الخميس الماضي، أولى جلساته المفتوحة، برئاسة رئيس مجلس المفوضين المهندس زياد السعايدة وبمشاركة نائب الرئيس زاهرة طبيشات والمفوض الجيولوجية وفاء البخيت وشارك بتقنية التواصل عبر تطبيق زوم من خارج المملكة المفوض المهندس محمد المعايعة، لمناقشة جاهزية واستعداد قطاع الطاقة خلال فصل الشتاء والمقترحات والملاحظات للمحافظةعلى استمرارية تزويد الخدمة.

يأتي ذلك انطلاقا من حرص هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن على ترسيخ وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية الهادفة إلى وضع الأطر السليمة لتعزيز وبناء الثقة والتشاركية مع كافة الشركاء والجهات المعنية في القطاع.

وقرّر المجلس الموافقة على اعتماد خطط الطوارئ المحدّثة لدى شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء للتعامل مع تداعيات الظروف الجوية والحالات الطارئة والاستثنائية.



وخلال الاجتماع المفتوح الذي شارك في حضوره مدير شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطانية، ومدير شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبدالله، ومدير شركة توزيع الكهرباء المهندسة ريم حمدان ونائب مدير شركة كهرباء محافظة إربد المهندس أنس الفرواتي، بالإضافة إلى فريق من برنامج دعم الطاقة في الأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمدراء المختصين والمعنيين في الهيئة. وشمل استعراض التحديات التي تواجه الشركات خلال فصل الشتاء وسبل معالجتها، والنتائج المنبثقة عن التمارين التجريبية والتي تم عكسها على خطط الطوارئ المحدّثة.



ودعا السعايدة إلى توحيد الجهود والتعاون المشترك بين شركات الكهرباء والجهات المعنية في القطاع وكوادر الضابطة العدلية في الهيئة لتعزيز الجاهزية والتخطيط الاستباقي لأي أحوال قد تفرضها الظروف الجوية والاستثنائية، والحد من حالات العبث والاستجرار غير المشروع للطاقة. وحثّ الشركات للاستعجال في تطوير الشبكة الكهربائية لتصبح ذكية والتوسع في تركيب العدادات الذكية لضمان إدامة توصيل التيار الكهربائي للمواطنين كافة في مختلف الظروف.



وفي ختام الاجتماع المفتوح، أكدّ مجلس مفوضي الهيئة أن باب الحوار مفتوح مع جميع الشركاء في القطاع، وأثنى على الجهود المبذولة من قبل شركات الكهرباء والإجراءات الاستباقية المتخذة لتعزيز الجاهزية، والتأكيد على ضرورة الالتزام بخطط الطوارئ المحدّثة، والاستمرار بالتفاعل مع الجهات الإعلامية وتنفيذ حملات مكثّفة لتوعية المواطنين بأهمية اتباع طرق الاستخدام الأمثل للكهرباء لتلافي انعكاس زيادة كمية استهلاك الكهرباء بمثل هذه الظروف على قيمة الفاتورة.



وشارك في حضور الاجتماع فريق من برنامج دعم الطاقة في الأردن التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وأمين سر مجلس المفوضين ومدير الكهرباء والطاقة المتجددة ومدير الضابطة العدلية ومدير التكاليف والتسعير ومدير المراقبة والطوارئ ومدير وحدة الرقابة الداخلية، ومستشار الرئيس السيدة ليندا الكتاوي.