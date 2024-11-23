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انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

11/23/2024 4:37:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، عن انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية.
وينظم الملتقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب في فندق موفيببنك عمان.

وقال أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، "إن العنوان العريض الذي تحمله جميع الأنشطة التي تنظمها الوزارة خدمة لأبنائها من الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية هو " أنتم سفراء الأردن" وذلك لما يحمله في طياته من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة وبين أهله النشامى ليكونوا بحق سفراء لنا".

وأضاف أن الوزارة تؤكد حرصها وإصرارها على المحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني وتميز خريجيه الذين ينتشرون في جميع دول العالم، كما أنها تعمل جاهدةً من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية ومع السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلبة العرب الدارسين حاليا في مختلف الجامعات والكليات الأردنية، حتى يعود الطالب منهم مسلحا بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.

وأضاف الدبعي ، أنه ووفقا لإحصائيات الوزارة للعام الجامعي الحالي 2024-2025 فقد بلغ عدد الطلبة العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة 51647 طالبا وطالبة من 113 دولة حول العالم.

وتضمن الملتقى عدد من الجلسات الحوارية قدمها متخصصون في مجالات مختلفة سياسية وعلمية وسياحية، كما سيشارك الطلبة برحلة سياحية لمدة يومين إلى المثلث الذهبي في مدينة البتراء ووادي رم ومدينة العقبة.

وحضر انطلاق الملتقى العين محمد داودية، النائب الدكتور حسين العموش، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وعمداء شؤون الطلبة ومسؤولو مكاتب رعاية شؤون الطلبة الوافدين في الجامعات.


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