انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت، عن انطلاق الملتقى الرابع للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية.
وينظم الملتقى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع مؤسسة إبصار لعقد المؤتمرات والندوات والتدريب في فندق موفيببنك عمان.
وقال أمين عام الوزارة الدكتور مأمون الدبعي، "إن العنوان العريض الذي تحمله جميع الأنشطة التي تنظمها الوزارة خدمة لأبنائها من الطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية هو " أنتم سفراء الأردن" وذلك لما يحمله في طياته من الرسائل الإنسانية السامية عن خريجي مؤسسات التعليم العالي الأردنية الذين نعتبرهم بحق سفراء لنا في أوطانهم يحملون معهم العلم والفكر، إضافةً إلى ذكريات جميلة عاشوها في أردن العروبة والنخوة وبين أهله النشامى ليكونوا بحق سفراء لنا".
وأضاف أن الوزارة تؤكد حرصها وإصرارها على المحافظة على سمعة قطاع التعليم العالي الأردني وتميز خريجيه الذين ينتشرون في جميع دول العالم، كما أنها تعمل جاهدةً من خلال التواصل مع الجامعات والكليات الأردنية ومع السفراء العرب والملحقين الثقافيين على تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الطلبة العرب الدارسين حاليا في مختلف الجامعات والكليات الأردنية، حتى يعود الطالب منهم مسلحا بالعلم والمهارات التي يحتاجها سوق العمل.
وأضاف الدبعي ، أنه ووفقا لإحصائيات الوزارة للعام الجامعي الحالي 2024-2025 فقد بلغ عدد الطلبة العرب والأجانب الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة 51647 طالبا وطالبة من 113 دولة حول العالم.
وتضمن الملتقى عدد من الجلسات الحوارية قدمها متخصصون في مجالات مختلفة سياسية وعلمية وسياحية، كما سيشارك الطلبة برحلة سياحية لمدة يومين إلى المثلث الذهبي في مدينة البتراء ووادي رم ومدينة العقبة.
وحضر انطلاق الملتقى العين محمد داودية، النائب الدكتور حسين العموش، وعدد من رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة وعمداء شؤون الطلبة ومسؤولو مكاتب رعاية شؤون الطلبة الوافدين في الجامعات.
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