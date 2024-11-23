شركتا Record Asset Management Gmbh وOWI Group PLC تطلقان إستراتيجية تمويل سلسلة التوريد العميقة (DTSCF)

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- أعلنت شركة Record Asset Management GmbH (يُشار إليها هنا باسم "RAM" أو "الشركة")، وهي جزء من Record Group ‏(Record plc)، عن إطلاق أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية لسلسلة التوريد العميقة في العالم، بالتعاون مع OWI Group PLC، وهي منصة استثمارية عالمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف جمع مليار دولار أمريكي.

وسيتم إدارة الصندوق الجديد من قبل شركة بدعم من Khalij Group (يُشار إليها هنا باسم "Khalij")، وهي مؤسسة استثمارية واستشارية إسلامية حائزة على جوائز، ومرخصة ومنظمة من قِبل هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA). يقع المقر الرئيسي لشركة Khalij في المملكة المتحدة مع عملاء عالميين وبصمة عالمية.

وسيعتمد هذا الصندوق المبتكر على مزيج من المستثمرين الدوليين بما في ذلك المكاتب العائلية والمؤسسات المالية التنموية، وسيكون متاحًا للتوزيع في العديد من دول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وسيساعد النهج المبتكر الذي يتبعه الصندوق على سد فجوة التمويل التجاري من خلال توجيه السيولة التي تشتد الحاجة إليها إلى المقترضين الذين يعانون من نقص الخدمات والذين يتمتعون بائتمان عالي الجودة وعوائد جذابة. وتتماشى هذه الإستراتيجية مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يوفر حلاً شاملاً يوسع نطاق الوصول إلى التمويل الإسلامي للموردين من المستوى الأعمق. ويدعم هذا النهج بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المستويات 2 و3 و4 من سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الشامل والمرونة في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.

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