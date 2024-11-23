شركتا Record Asset Management Gmbh وOWI Group PLC تطلقان إستراتيجية تمويل سلسلة التوريد العميقة (DTSCF)

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) -- أعلنت شركة Record Asset Management GmbH (يُشار إليها هنا باسم "RAM" أو "الشركة")، وهي جزء من Record financial
Group (Record plc)، عن إطلاق أول صندوق متوافق مع الشريعة الإسلامية لسلسلة التوريد العميقة في العالم، بالتعاون مع OWI Group PLC، وهي منصة استثمارية عالمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف جمع مليار دولار أمريكي.
وسيتم إدارة الصندوق الجديد من قبل شركة RAM بدعم من Khalij Group (يُشار إليها هنا باسم "Khalij")، وهي مؤسسة استثمارية واستشارية إسلامية حائزة على جوائز، ومرخصة ومنظمة من قِبل هيئة الخدمات المالية البريطانية (FCA). يقع المقر الرئيسي لشركة Khalij في المملكة المتحدة مع عملاء عالميين وبصمة عالمية.
وسيعتمد هذا الصندوق المبتكر على مزيج من المستثمرين الدوليين بما في ذلك المكاتب العائلية والمؤسسات المالية التنموية، وسيكون متاحًا للتوزيع في العديد من دول أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وسيساعد النهج المبتكر الذي يتبعه الصندوق على سد فجوة التمويل التجاري من خلال توجيه السيولة التي تشتد الحاجة إليها إلى المقترضين الذين يعانون من نقص الخدمات والذين يتمتعون بائتمان عالي الجودة وعوائد جذابة. وتتماشى هذه الإستراتيجية مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مما يوفر حلاً شاملاً يوسع نطاق الوصول إلى التمويل الإسلامي للموردين من المستوى الأعمق. ويدعم هذا النهج بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في المستويات 2 و3 و4 من سلاسل التوريد العالمية، مما يؤدي إلى تعزيز النمو الشامل والمرونة في الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
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