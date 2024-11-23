Sunday, 24 November 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الذهب يرتفع محققًا أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023

11/23/2024 4:30:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، ودفعه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

وعند تسوية تداولات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4% أو 37.3 دولار عند 2712.2 دولار للأوقية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت 3 أسابيع، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 5.55%.

موضوعات متعلقة ضربة قوية لصناعة البطاريات الأوروبية..“نورثفولت” السويدية تعلن إفلاسها حزمة تكليفات من وزير الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه

وتعد المكاسب الأسبوعية هي الأكبر فيما يقرب من عامين، عندما هزت موجة من الأزمات المصرفية الأسواق العالمية، وعززت الطلب على الأصول الأكثر أمانًا في مارس 2023.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” عن انخفاض توقعات المستهلكين في أمريكا للتضخم خلال العام المقبل إلى 2.6% هذا الشهر من 2.7% في الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020.

المصدر:

MENAFN23112024000202011048ID1108917475

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث