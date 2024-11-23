الذهب يرتفع محققًا أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، ودفعه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.
وعند تسوية تداولات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4% أو 37.3 دولار عند 2712.2 دولار للأوقية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت 3 أسابيع، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 5.55%.
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وتعد المكاسب الأسبوعية هي الأكبر فيما يقرب من عامين، عندما هزت موجة من الأزمات المصرفية الأسواق العالمية، وعززت الطلب على الأصول الأكثر أمانًا في مارس 2023.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” عن انخفاض توقعات المستهلكين في أمريكا للتضخم خلال العام المقبل إلى 2.6% هذا الشهر من 2.7% في الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917475
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