الذهب يرتفع محققًا أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، ودفعه لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية.

وعند تسوية تداولات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 1.4% أو 37.3 دولار عند 2712.2 دولار للأوقية، لينهي المعدن الأصفر سلسلة خسائر امتدت 3 أسابيع، محققًا مكاسب أسبوعية بنسبة 5.55%.

موضوعاتضربة قوية لصناعة البطاريات الأوروبية..“نورثفولت” السويدية تعلن إفلاسها حزمة تكليفات من الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه

وتعد المكاسب الأسبوعية هي الأكبر فيما يقرب من عامين، عندما هزت موجة من الأزمات المصرفية الأسواق العالمية، وعززت الطلب على الأصول الأكثر أمانًا في مارس 2023.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” عن انخفاض توقعات المستهلكين في أمريكا للتضخم خلال العام المقبل إلى 2.6% هذا الشهر من 2.7% في الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ ديسمبر 2020.

المصدر: