أسعار النفط تغلق على ارتفاع.. محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 6%قائية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين، مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق.

وعند تسوية تعاملات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 1.25% أو 94 سنتًا إلى 75.17 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.8%.

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فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2025 بنسبة 1.65% أو 1.14 دولار عند 71.24 دولار للبرميل، لترتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.45%.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل اختبار صاروخها الجديد الأسرع من الصوت“أوريشنيك” في القتال، ولديها مخزون جاهز للاستخدام، بحسب“رويترز”.

وعزز من المكاسب، تسارع النشاط الاقتصادي في أمريكا لأعلى مستوى في 31 شهرًا خلال نوفمبر، مدعومًا بآمال خفض أسعار الفائدة وسياسات متوقعة مواتية للأعمال من إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت“ستاندرد آند بورز جلوبال”.

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