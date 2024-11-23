أسعار النفط تغلق على ارتفاع.. محققة مكاسب أسبوعية تتجاوز 6%قائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى خلال أسبوعين، مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي عزز علاوة المخاطر الجيوسياسية في السوق.
وعند تسوية تعاملات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير 2025 بنسبة 1.25% أو 94 سنتًا إلى 75.17 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 5.8%.
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فيما زادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير 2025 بنسبة 1.65% أو 1.14 دولار عند 71.24 دولار للبرميل، لترتفع منذ بداية الأسبوع بنسبة 6.45%.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده ستواصل اختبار صاروخها الجديد الأسرع من الصوت“أوريشنيك” في القتال، ولديها مخزون جاهز للاستخدام، بحسب“رويترز”.
وعزز من المكاسب، تسارع النشاط الاقتصادي في أمريكا لأعلى مستوى في 31 شهرًا خلال نوفمبر، مدعومًا بآمال خفض أسعار الفائدة وسياسات متوقعة مواتية للأعمال من إدارة الرئيس دونالد ترامب، حسبما ذكرت“ستاندرد آند بورز جلوبال”.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917474
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