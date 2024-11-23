مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام.. وداو جونز يحقق 2% مكاسب أسبوعية

(MENAFN
- Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، في ظل ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، تزامنًا مع تسارع النشاط الاقتصادي لأعلى مستوى في 31 شهرًا.
وعند نهاية التداولات، صعد“داو جونز” بنحو 0.95% أو 426 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 44296 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.95%.
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فيما زاد“إس آند بي 500” بنحو 0.35% بما يعادل 20 نقطة عند 5969 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%.
وأضاف“ناسداك” 0.15% أو ما يعادل 31 نقطة، لينهي مؤشر التكنولوجيا الجلسة عند 19003 نقاط، ويرتفع منذ بداية الأسبوع بنحو 1.75%.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917473
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