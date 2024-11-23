مؤشرات الأسهم الأمريكية ترتفع بالختام.. وداو جونز يحقق 2% مكاسب أسبوعية

MENAFN - Al-Borsa News) عززت مؤشرات الأسهم الأمريكية مكاسبها خلال تعاملات الجمعة، في ظل ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر، تزامنًا مع تسارع النشاط الاقتصادي لأعلى مستوى في 31 شهرًا.

وعند نهاية التداولات، صعد“داو جونز” بنحو 0.95% أو 426 نقطة عند إغلاق قياسي قدره 44296 نقطة، ليحقق المؤشر الصناعي مكاسب أسبوعية بنسبة 1.95%.

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فيما زاد“إس آند بي 500” بنحو 0.35% بما يعادل 20 نقطة عند 5969 نقطة، ليحقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%.

وأضاف“ناسداك” 0.15% أو ما يعادل 31 نقطة، لينهي مؤشر التكنولوجيا الجلسة عند 19003 نقاط، ويرتفع منذ بداية الأسبوع بنحو 1.75%.

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