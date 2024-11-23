ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News) رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سكوت بيسنت مؤسس شركة الاستثمار“كي سكوير جروب”، وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة سياسية
على الاحتياطي الفيدرالي؛ لتولي منصب وزير
الخزانة الأمريكية.
وقال ترامب، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت:“إن بيسنت سيساعدني على ترسيخ دور الولايات المتحدة كأكبر اقتصاد في العالم، ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار بلا أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم”.
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وكان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأمريكي المنتخب، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917472
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