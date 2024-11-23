ترامب يرشح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكية

MENAFN - Al-Borsa News) رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سكوت بيسنت مؤسس شركة الاستثمار“كي سكوير جروب”، وأحد المروجين المتحمسين لفرض رقابة على الاحتياطي الفيدرالي؛ لتولي منصب الخزانة الأمريكية.

وقال ترامب، في بيان أوردته قناة الحرة الأمريكية اليوم السبت:“إن بيسنت سيساعدني على ترسيخ دور الولايات المتحدة كأكبر في العالم، ومركز للابتكار وريادة الأعمال ووجهة لرؤوس الأموال، مع ضمان بقاء الدولار بلا أدنى شك العملة الاحتياطية في العالم”.

موضوعاتضربة قوية لصناعة البطاريات الأوروبية..“نورثفولت” السويدية تعلن إفلاسها حزمة تكليفات من وزير الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه

وكان اسم بيسنت قد ورد بين المرشحين المفضلين لتولي هذا المنصب، وهو مقرب من عائلة ترامب منذ فترة طويلة، وسيضطلع بدور رئيسي في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للرئيس الأمريكي المنتخب، بالإضافة إلى السيطرة على الدين العام.

المصدر: