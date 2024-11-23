الدين العام الأمريكي يتجاوز 36 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق

(MENAFN
- Al-Borsa News) تجاوز الدين العام في الولايات المتحدة 36 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، بعد نحو 4 أشهر منذ لامس 35 تريليون دولار في أواخر يوليو الماضي، ومقارنة بأكثر من 900 مليار دولار قبل أربعة عقود فقط.
وأظهرت بيانات موقع وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر يناير من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في سبتمبر 2023.
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يأتي هذا بعدما سجلت الحكومة الفيدرالية ثالث أكبر عجز بالموازنة في تاريخ الولايات المتحدة خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، في ظل ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة على الدين بمقدار 240 مليار دولار، مقارنة بالعام المالي السابق.
كما يأتي ذلك قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير من العام المقبل، حيث يتوقع أن يناقش حزبه الجمهوري والذي يسيطر على الكونجرس، تشريعات وقضايا جوهرية على رأسها، سقف الدين العام.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917471
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