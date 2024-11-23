الدين العام الأمريكي يتجاوز 36 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوز الدين العام في الولايات المتحدة 36 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، بعد نحو 4 أشهر منذ لامس 35 تريليون دولار في أواخر يوليو الماضي، ومقارنة بأكثر من 900 مليار دولار قبل أربعة عقود فقط.

وأظهرت بيانات موقع وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر يناير من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في سبتمبر 2023.

موضوعاتحزمة تكليفات من الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه صندوق النقد يدعم سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ

يأتي هذا بعدما سجلت الحكومة الفيدرالية ثالث أكبر عجز بالموازنة في تاريخ الولايات المتحدة خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، في ظل ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة على الدين بمقدار 240 مليار دولار، مقارنة بالعام المالي السابق.

كما يأتي ذلك قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير من العام المقبل، حيث يتوقع أن يناقش حزبه الجمهوري والذي يسيطر على الكونجرس، تشريعات وقضايا جوهرية على رأسها، سقف الدين العام.

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