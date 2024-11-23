Sunday, 24 November 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدين العام الأمريكي يتجاوز 36 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق

11/23/2024 4:30:49 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجاوز الدين العام في الولايات المتحدة 36 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، بعد نحو 4 أشهر منذ لامس 35 تريليون دولار في أواخر يوليو الماضي، ومقارنة بأكثر من 900 مليار دولار قبل أربعة عقود فقط.

وأظهرت بيانات موقع وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة، ارتفاع الدين العام إلى 36.034 تريليون دولار بعدما سجل 34.006 تريليون دولار في أوائل شهر يناير من هذا العام، ولامس 33 تريليون دولار في سبتمبر 2023.

موضوعات متعلقة حزمة تكليفات من وزير الإسكان بشأن الساحل الشمالى الغربى تأسيس شركة ((Rock Developments)) باستثمارات 10 مليارات جنيه صندوق النقد يدعم اقتصاد سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ

يأتي هذا بعدما سجلت الحكومة الفيدرالية ثالث أكبر عجز بالموازنة في تاريخ الولايات المتحدة خلال السنة المالية التي انتهت في سبتمبر، في ظل ارتفاع الإنفاق على مدفوعات الفائدة على الدين بمقدار 240 مليار دولار، مقارنة بالعام المالي السابق.

كما يأتي ذلك قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه في يناير من العام المقبل، حيث يتوقع أن يناقش حزبه الجمهوري والذي يسيطر على الكونجرس، تشريعات وقضايا جوهرية على رأسها، سقف الدين العام.

المصدر:

MENAFN23112024000202011048ID1108917471

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث