ثروة إيلون ماسك تسجل مستوى قياسيًا قرب 350 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) سجلت ثروة الملياردير إيلون ماسك، مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية تعاملات الجمعة في وول ستريت، مدفوعة بالأداء القوي لسهم“تسلا” وجولة تمويل جديدة لشركة الذكاء الاصطناعي“إكس إيه آي”.
وبلغت ثروة“ماسك” 347.8 مليار دولار، بعدما أنهى سهم“تسلا” جلسة الجمعة مرتفعًا بنسبة 3.80% عند 352.56 دولار، وفقًا لبيانات مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.
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وتعكس مكاسب السهم التفاؤل المستمر بأن خطط إدارة الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” للسيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك المساعدات لمشاريع المركبات الكهربائية ستمنح شركة“ماسك” ميزة على أقرانها.
وارتفع السهم بنسبة 45% منذ الرابع من نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات، مضيفًا حوالي 350 مليار دولار إلى القيمة السوقية لصانعة المركبات الكهربائية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة“إكس إيه آي” بأكثر من الضعف منذ آخر مرة جمعت فيها أموالاً في مايو، لتسجل نحو 50 مليار دولار، حيث ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن فوز“ترامب” ساعد في زيادة اهتمام المستثمرين الجدد.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917470
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