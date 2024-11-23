ثروة إيلون ماسك تسجل مستوى قياسيًا قرب 350 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) سجلت ثروة الملياردير إيلون ماسك، مستوى قياسيًا جديدًا بنهاية تعاملات الجمعة في وول ستريت، مدفوعة بالأداء القوي لسهم“تسلا” وجولة تمويل جديدة لشركة الذكاء الاصطناعي“إكس إيه آي”.

وبلغت ثروة“ماسك” 347.8 مليار دولار، بعدما أنهى سهم“تسلا” جلسة الجمعة مرتفعًا بنسبة 3.80% عند 352.56 دولار، وفقًا لبيانات مؤشر“بلومبرج” للمليارديرات.

موضوعاتصندوق النقد يدعم سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ اتفاق مرتقب بين الاتحاد الأوروبي والصين حول رسوم واردات السيارات الكهربائية سهم“سوبر مايكرو” يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات

وتعكس مكاسب السهم التفاؤل المستمر بأن خطط إدارة الرئيس المنتخب“دونالد ترامب” للسيارات ذاتية القيادة، بما في ذلك المساعدات لمشاريع المركبات الكهربائية ستمنح شركة“ماسك” ميزة على أقرانها.

وارتفع السهم بنسبة 45% منذ الرابع من نوفمبر، وهو اليوم السابق للانتخابات، مضيفًا حوالي 350 مليار دولار إلى القيمة السوقية لصانعة المركبات الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة“إكس إيه آي” بأكثر من الضعف منذ آخر مرة جمعت فيها أموالاً في مايو، لتسجل نحو 50 مليار دولار، حيث ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” أن فوز“ترامب” ساعد في زيادة اهتمام المستثمرين الجدد.

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