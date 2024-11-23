دويتشه بنك: استعداد أوروبي غير مسبوق لتخفيف القواعد التنظيمية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك”، إنه يرى استعدادًا غير مسبوق بين المسؤولين الأوروبيين لتخفيف العبء التنظيمي على اقتصاد
المنطقة، في ظل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي وسط التطورات الجيوسياسية.
وأوضح كريستيان سوينج، خلال حلقة نقاشية في فرانكفورت، أن التطورات الجيوسياسية مثل ما حدث في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعود دونالد ترامب إلى السلطة، تعني أن البنوك والشركات الأخرى تواجه خطر عدم تكافؤ الفرص.
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وأضاف:“لن يتم إلغاء القيود التنظيمية في قطاع البنوك فحسب، بل وأيضًا في جميع الصناعات الأخرى، وإن الانفتاح على إعادة مناقشة القواعد التنظيمية، مثل التزامات إعداد التقارير عن الاستدامة، هو حدث فريد من نوعه هناك”.
قبل فوز“ترامب”، سعى المنظمون في دول العالم لإقناع الاحتياطي الفيدرالي بالتوقيع على معايير البنوك للإفصاح عن مخاطر المناخ، وهو ما يعارضه صناع السياسات في المركزي الأمريكي، الأمر الذي أدى لتأجيل تطبيقها للعام المقبل.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917469
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