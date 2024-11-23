دويتشه بنك: استعداد أوروبي غير مسبوق لتخفيف القواعد التنظيمية

MENAFN - Al-Borsa News) قال كريستيان سوينج الرئيس التنفيذي لـ”دويتشه بنك”، إنه يرى استعدادًا غير مسبوق بين المسؤولين الأوروبيين لتخفيف العبء التنظيمي على المنطقة، في ظل الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار المالي وسط التطورات الجيوسياسية.

وأوضح كريستيان سوينج، خلال حلقة نقاشية في فرانكفورت، أن التطورات الجيوسياسية مثل ما حدث في الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يعود دونالد إلى السلطة، تعني أن البنوك والشركات الأخرى تواجه خطر عدم تكافؤ الفرص.

موضوعاتصندوق النقد يدعم اقتصاد سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ اتفاق مرتقب بين الاتحاد الأوروبي والصين حول رسوم واردات السيارات الكهربائية سهم“سوبر مايكرو” يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات

وأضاف:“لن يتم إلغاء القيود التنظيمية في قطاع البنوك فحسب، بل وأيضًا في جميع الصناعات الأخرى، وإن الانفتاح على إعادة مناقشة القواعد التنظيمية، مثل التزامات إعداد التقارير عن الاستدامة، هو حدث فريد من نوعه هناك”.

قبل فوز“ترامب”، سعى المنظمون في دول العالم لإقناع الاحتياطي الفيدرالي بالتوقيع على معايير البنوك للإفصاح عن مخاطر المناخ، وهو ما يعارضه صناع السياسات في المركزي الأمريكي، الأمر الذي أدى لتأجيل تطبيقها للعام المقبل.

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