رئيس الفيدرالي: منفتحون على الأفكار الجديدة والنقد البناء لخدمة الشعب الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معلومات إضافية حول المراجعة الدورية لاستراتيجية السياسة النقدية وأدواتها، والتي ستركز على بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الأهداف طويلة الأجل، بينما لن يتم التطرق إلى مستهدف التضخم في الأمد البعيد.

وقال جيروم باول رئيس المجلس في البيان المنشور على الموقع الرسمي:“نحن منفتحون على الأفكار الجديدة والملاحظات النقدية وسنستفيد من دروس السنوات الخمس الماضية ونكيف نهجنا حيثما كان ذلك مناسبًا لخدمة الشعب الأمريكي على أفضل وجه”.

موضوعاتصندوق النقد يدعم سريلانكا بـ333 مليون دولار ضمن خطة الإنقاذ اتفاق مرتقب بين الاتحاد الأوروبي والصين حول رسوم واردات السيارات الكهربائية سهم“سوبر مايكرو” يحقق مكاسب أسبوعية قياسية بعد ارتفاعه 11.6% بختام التداولات

وعلى نهج المراجعة التي اختتمت في عام 2020، ستشمل المراجعة القادمة أنشطة توعوية وفعاليات عامة مع مجموعة واسعة من الأطراف، وكجزء من جهود التوعية، سيستضيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً بحثياً في مايو 2025، بمشاركة متحدثين من خارج نظام الفيدرالي.

ومن المقرر انعقاد أولى جلسات بحث قرار السياسة النقدية العام المقبل يومي 28 و29 يناير، عقب اجتماع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالى الشهر القادم.

المصدر: