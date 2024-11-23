رئيس الفيدرالي: منفتحون على الأفكار الجديدة والنقد البناء لخدمة الشعب الأمريكي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، معلومات إضافية حول المراجعة الدورية لاستراتيجية السياسة النقدية وأدواتها، والتي ستركز على بيان اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بشأن الأهداف طويلة الأجل، بينما لن يتم التطرق إلى مستهدف التضخم في الأمد البعيد.
وقال جيروم باول رئيس المجلس في البيان المنشور على الموقع الرسمي:“نحن منفتحون على الأفكار الجديدة والملاحظات النقدية وسنستفيد من دروس السنوات الخمس الماضية ونكيف نهجنا حيثما كان ذلك مناسبًا لخدمة الشعب الأمريكي على أفضل وجه”.
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وعلى نهج المراجعة التي اختتمت في عام 2020، ستشمل المراجعة القادمة أنشطة توعوية وفعاليات عامة مع مجموعة واسعة من الأطراف، وكجزء من جهود التوعية، سيستضيف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً بحثياً في مايو 2025، بمشاركة متحدثين من خارج نظام الفيدرالي.
ومن المقرر انعقاد أولى جلسات بحث قرار السياسة النقدية العام المقبل يومي 28 و29 يناير، عقب اجتماع صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالى الشهر القادم.
المصدر:
MENAFN23112024000202011048ID1108917468
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